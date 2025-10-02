Hacienda aprueba las ordenanzas fiscales de Gijón y el ajuste presupuestario para Divertia y Patronato Deportivo El PSOE denuncia el «pozo sin fondo» que supone la sociedad que gestiona los Festejos para las cuentas municipales

Carlos Amado Gijón Jueves, 2 de octubre 2025, 21:07

La Comisión de Hacienda dio de paso ayer con el voto en contra de la izquierda municipal y de Vox las ordenanzas fiscales para 2026, así como las modificaciones presupuestarias con destino al Patronato Deporivo y Divertia. El último trámite para las cuentas municipales del próximo año será su debate y aprobación en un pleno extraordinario previsto para el 15 de octubre.

El PSOE cargó ayer duramente, una vez más, contra un proyecto de ordenanzas que «no responde a las necesidades reales de Gijón». Marina Pineda, portavoz adjunta, señaló que «el gobierno de Carmen Moriyón ha renunciado a hacer un análisis de la situación de las cuentas municipales y de la necesidad de recursos para mantener los servicios públicos esenciales». «Ha preferido saquear las cuentas de las empresas municipales y esquilmar sus reservas antes que profundizar en la progresividad que debe presidir el sistema fiscal de la ciudad», añadió.

Por otro, lado, el también edil socialista Rodrigo Sánchez denunció el «pozo sin fondo» que supone Divertia para las cuentas municipales, en relación a la modificación presupuestaria para inyectar 330.000 euros en la empresa municipal que ayer se aprobó en la Comisión de Hacienda. «Divertia es la empresa que permite al gobierno sujetar el voto de exconcejal de Vox y se ha convertido en un agujero negro por el que se escapa el dinero municipal», señaló Sánchez.

El edil socialista recordó que, durante el primer año de este mandato, el presupuesto de Divertia ya se incrementó en un 42,69%. «Fue una subida escandalosa que, por supuesto fue muy superior a la de cualquier otra empresa municipal u organismo autónomo», afirmó. Incidió que entonces, el gobierno local justificó la medida para no tener que realizar aportaciones extraordinarias. «Pero sólo ha servido para convertirla en un pozo sin fondo y se ha aprobado una inyección de dinero para sufragar, entre otras cosas, el Paseo Gastro o un festival de sidra casera cuya organización corre a cargo de una asociación denominada El Culete Malayo», argumentó Sánchez.

El edil contrapuso los 330.000 euros para «pagar unas cuantías que ya han sido gastadas no sabemos muy bien cómo», con la cantidad destinada a la compra de libros para las bibliotecas municipales», que situó en 150.000 euros. «La apuesta de este gobierno es clara: más Paseo Gastro y menos cultura», zanjó Rodrigo Sánchez.

