El Ayuntamiento de Gijón ratifica la congelación de tributos y precios públicos para llevarla al Pleno

Tras un primer paso por la junta de gobierno, fijada a primera hora de esta mañana en la Casa Consistorial, una comisión de hacienda extraordinaria ... ratificará la anunciada congelación de tributos y precios públicos municipales para 2026, que será posteriormente aprobada por el Pleno. Los únicos cambios significativos que presentan las ordenanzas de cara al próximo año tienen que ver con la creación de nuevas modalidades de cesión de espacios en el Jardín Botánico Atlántico de Gijón y la incorporación de patinetes, remolques y otros vehículos de movilidad personal a las tasas de recogida de vehículos en la vía pública, su traslado y depósito.

La ordenanza también sustituye el término tonelaje por el de mas máxima autorizada (MMA) de los vehículos y la Empresa Mixta de Tráfico también propuso modificar las tarifas para adecuarlas al coste del servicio. Así, las tasas que se devengarán por recogida y traslada de cada vehículo será de 28 euros para ciclomotores, bicicletas, patinetes y otros vehículos de movilidad personal; de 46 euros para motocicletas, motocarros y remolques de MMA hasta 500 kilos; de 100 euros para turismo, furgonetas, camionetas y remolques de MMA hasta 2.000 kilos; de 120 euros para turismos y vehículos análogos de MMA entre 2.001 y 5.000 kilos; de 130 euros para camiones, tractores, furgonetas y camiones de MMA entre 2.001 y 5000 kilos. Los vehículos de MMA superior abonarán esta última cuota incrementada en 24 euros por cada 1.000 kilos. El depósito de vehículos, por idéntico orden de categorías, se cobrará a 2 euros, 5 euros, 10 euros, 14,50 euros y 18 euros.

En cuanto a las ordenanza que rige los precios públicos y cesión de espacio en el Jardín Botánico se aprobarán varias modificaciones relativas los tipos de entrada, además de incorporar modalidades de cesión y nuevos tipos de visita al recinto.

Así, se van a incluir entre los beneficiarios de la entrada gratuita al personal docente, a los guías oficiales de turismo y a los miembros del Consejo Internacional de Museos. También se va a establecer una entrada reducida individual, que sustituirá a las denominadas actualmente 'juvenil' (de 12 a 26 años) y 'sénior' (para mayores de 65).

Además se incorporará como beneficiarios de esta nueva entrada reducida individual, además de a estos grupos de edad, a las personas con discapacidad. En cuanto a la cesión de espacios en el Botánico, la ordenanza sustituirá las vigentes categorías de cesión de espacios abierto y cesión de sala de audiovisuales, por seis nuevas modalidades y suplementos. Estas corresponden a cesión de espacios interiores (edificios de museos, salas de exposición, polivalente y audiovisuales), a 175 euros la primera hora y 100 euros, a partir de la segunda; y la cesión de espacios exteriores, que tendrá diferentes categorías.

Para reportajes fotográficos y de vídeo para actividades de tipo comercial y lucrativo, se establece una tasa de 300 euros por hora, que se reduce a 125 euros por día, en el caso de actividades de uso particular sin ánimo de lucro, para el que se habilita el acceso a un máximo de cinco personas. La cesión para la realización de actividades culturales, espectáculos, exposiciones y actividades similares con carácter lucrativo se cobrará a 25 céntimos de euro el metro cuadrado por hora, mientras que para ferias sectoriales, mercadillos y similares en el marco de actividades incluidas en la programación del Botánico, el precio se reduce a 10 céntimos el metro cuadrado por hora.

La cesión de espacios exteriores que no se contempla en los casos anteriores se cobrará a 100 euros la hora. También se establece un suplemento por cesión de su de carpa de 120 euros por día y otro por cesión de sillas plegables de 1,50 euros la unidad por día. La ordenanza incluye, como novedad, una cláusula que establece que «no se autorizará la cesión de espacios a quienes fomenten iniciativas sectarias, que vayan en contra de la convivencia».

Se crean igualmente cinco modalidades de visitas guiadas con cita previa: individual (gratuita), nocturna (12 euros), nocturna reducida (9,50), teatralizada-espectáculos (15) y teatralizada-espectáculos nocturna (12). Hasta ahora solo existían tarifas de visitas guiadas para grupos.