La plaza Mayor de Gijón, este domingo, con los puestos del Mercado Artesano y Ecológico. E. C.

El Ayuntamiento de Gijón ratifica la congelación de tributos y precios públicos para llevarla al Pleno

La ordenanza incorpora la recogida de patinetes y remolques de la vía pública e incorpora nuevas modalidades de cesión de espacios en el Botánico

Carlos Amado

Carlos Amado

Gijón

Lunes, 8 de septiembre 2025, 23:09

Tras un primer paso por la junta de gobierno, fijada a primera hora de esta mañana en la Casa Consistorial, una comisión de hacienda extraordinaria ... ratificará la anunciada congelación de tributos y precios públicos municipales para 2026, que será posteriormente aprobada por el Pleno. Los únicos cambios significativos que presentan las ordenanzas de cara al próximo año tienen que ver con la creación de nuevas modalidades de cesión de espacios en el Jardín Botánico Atlántico de Gijón y la incorporación de patinetes, remolques y otros vehículos de movilidad personal a las tasas de recogida de vehículos en la vía pública, su traslado y depósito.

