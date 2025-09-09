Toda la izquierda carga contra el proyecto de ordenanzas fiscales de Gijón

Toda la izquierda municipal ha cargado este martes duramente contra el proyecto de ordenanzas con la que el Ayuntamiento de Gijón, gobernado por Foro y ... PP, da luz verde a la congelación de tributos y tasas municipales para 2026. Este mismo miércoles, se dio luz verde a estas medidsa en la junta de gobierno primero y en una comisión de hacienda extraordinaria después. Tras un período de presentación de enmiendas, serán posteriormente aprobadas por un pleno de carácter extraordinario, que se celebrará el 15 de octubre

El principal partido de la oposición, el PSOE, calificó el proyecto de ordenanzas de «decepcionante y populista» y lo hizo por boca de su portavoz adjunta Marina Pineda, quien acusó al gobierno local de «favorecer a quienes más tiene» y de «poner en riesgo la estabilidad presupuestaria».

La concejal socialista advirtió que «la derecha está convirtiendo la ciudad en un gran escenario al servicio del ocio masivo, privatizando el suelo público en beneficio de unas pocas empresas», en referencia al establecimiento de tasas para utilizar el Jardín Botánico como escenario para eventos privados «sin tener en cuenta que se trata de un equipamiento científico cuya conservación requiere un especial cuidado».

Pineda criticó que Foro y PP hablen de una «supuesta» congelación tributaria que «solo favorece a quienes más tienen y pone en riesgo la estabilidad presupuestaria». «No han aprendido nada de su experiencia porque ya en 2019 dejaron al Ayuntamiento inmerso en un plan económico financiero como resultado de su desastrosa gestión económica y ahora van por el mismo camino», añadió la edil socialista.

Pineda defendió que la propuesta del PSOE gijonés es una actualización de tasas e impuestos «buscando la progresividad, así como aprovechar el potencial de los tributos locales para mejorar la vida de vecinos y vecinas». «La solución no es asaltar la caja de empresas municipales y organismos autónomos, recortando servicios esenciales para la ciudadanía«, denunció.

«Lo que deberían hacer es, por ejemplo, establecer recargos a viviendas vacías para incentivar su salida al mercado, buscar fórmulas para que los visitantes contribuyan al pago de los servicios públicos o establecer tarifas progresivas para el agua y los residuos, teniendo en cuenta tanto la capacidad económica de las personas como su aportación a la sostenibilidad ambiental y de eso no hay nada en el proyecto que nos entregaron hoy», argumentó Pineda.

«Se trata de una muestra más de la forma de gobernar de la derecha en Gijón: poco trabajo, ninguna planificación y destrucción de lo público. Destrozan lo de todos para beneficiar a unos pocos», zanjo la portavoz adjunta del Grupo Municipal Socialista.

Pos su parte, el concejal de Izquierda Unida, Javier Suárez Llana aseguró que «el proyecto de ordenanzas fiscales aprobado hoy por Foro y PP es una nueva oportunidad perdida para modernizar la fiscalidad municipal». «Congelar impuestos y tasas significa que con los mismos ingresos de este año vamos a financiar servicios que el año que viene van a costar más, porque van a crecer los salarios y los costes de suministros y productos», argumentó. Para Suárez Llana, «esto sucede a la vez que Foro y PP vacían la hucha de las empresas municipales, la Fundación Municipal de Servicios Sociales y el Patronato Deportivo Municipal para pagar la deuda de su gobierno».

El portavoz de IU incidió en que «Moriyón lo hizo ya en su último gobierno y está volviendo a hacerlo: su política fiscal descapitaliza los servicios públicos y acaba con los ahorros municipales».

Respecto a las nuevas modalidades de cesión de espacios en el Jardín Botánico, Suárez Llana lo enmarcó «dentro de la estrategia de Foro de convertirlo en un recinto ferial». «Aprueban nuevas tarifas para ceder cualquier espacio del Botánico para realizar cualquier actividad, incluidas las comerciales o con ánimo de lucro. Foro lleva así su lema, 'hagan negocio', al museo vegetal de la ciudad», denunció.

Desde Podemos, su portavoz municipal, Olaya Suárez dijo que la propuesta de ordenanzas fiscales es una muestra de que «la irresponsabilidad de este gobierno municipal sigue escalando año a año». «¿Cuánto han subido de precio los servicios y suministros del Ayuntamiento durante estos tres ejercicios mientras se empeñan en mantener congeladas las tasas municipales?», se preguntó la edil morada.

«Nos resulta delirante que sigan presumiendo de buenos gestores, cuando las consecuencias de esta fiscalidad fanática son evidentes, tanto como que este mismo miércoels van a aprobar en Pleno fundirse el ahorro de años de nuestras empresas municipales y organismos autónomos para tapar los agujeros que van dejando Moriyón y Mitre en las cuentas», manifestó Suárez.

La portavoz de Podemos se quejó de que «cada año salen con una ocurrencia nueva» y aventuró que «en pocos años tendremos la hucha de Xixón vacía solo para que los ricos de la ciudad para los que trabaja este gobierno se ahorren cuatro duros más que les tocaría contribuir».