Jesús Martínez Salvador, portavoz de la junta de gobierno, este martes, en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento de Gijón. Damián Arienza
Portavoz de la junta de gobierno de Gijón

Martínez Salvador: «La buena gestión de hacer más con menos es posible»

El portavoz de la junta de gobierno defiende la congelación de tasas y tarifas municipales «mientras el Ayuntamiento de Gijón tenga limitado el gasto máximo»

Carlos Amado

Carlos Amado

Gijón

Martes, 9 de septiembre 2025, 14:01

El portavoz de la junta de gobierno de Gijón, Jesús Martínez Salvador, de Foro, defendió este mediodía la congelación de tributos y precios públicos ... municipales para 2026 aprobada este mismo martes por la junta de gobierno y la comisión extraordinaria de hacienda, contra la que ha cargado duramente todos los grupos de la izquierda municipal. El también concejal de Urbanismo aseguró que «lo fácil es subir todos los años los impuestos a los ciudadanos, total. No cuesta nada, ¿no?».

