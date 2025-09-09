Martínez Salvador: «La buena gestión de hacer más con menos es posible»

El portavoz de la junta de gobierno de Gijón, Jesús Martínez Salvador, de Foro, defendió este mediodía la congelación de tributos y precios públicos ... municipales para 2026 aprobada este mismo martes por la junta de gobierno y la comisión extraordinaria de hacienda, contra la que ha cargado duramente todos los grupos de la izquierda municipal. El también concejal de Urbanismo aseguró que «lo fácil es subir todos los años los impuestos a los ciudadanos, total. No cuesta nada, ¿no?».

«Lo vemos en otras administraciones, pero el gobierno del Ayuntamiento de Gijón no piensa así y fue algo sobre lo que hicimos mucho énfasis en campaña y es algo sobre lo que estamos plenamente de acuerdo los dos partidos que formamos el gobierno municipal·, argumentó. »No vamos a tocar los impuestos salvo que sea estrictamente necesario«, enfatizó Martínez Salvador, que recordó que el año pasado »se hicieron ajustes en determinadas tarifas y de manera justificada porque sus responsables argumentaron que era necesario«. También puso el acento en que »no se le escapa a nadie que este partido -en referencia a Foro Asturias- fue el que rebajó el IBI en Gijón, por ejemplo, o el que rebajó la tarifa por consumo de agua«. »Creemos que la buena gestión de hacer más con menos es posible y, desde luego, mientras sea posible lo seguiremos aplicando«, añadió. »Desde luego, si no lo creyéramos, no podríamos presentar una ordenanza fiscal como esta, sería irresponsable, pero sí creemos que se puede hacer«, abundó.

Martínez Salvador aseguró que en un escenario sin regla de gasto municipal «en el que el Ayuntamiento pudiera gastar e invertir todo lo que deseara, pues a lo mejor tendría más sentido ese debate», en referencia a las críticas de la izquierda. «Pero, desde luego, toda vez que el Ayuntamiento de Gijón tiene limitado el gasto máximo que pueda acometer, desde luego no vamos a exigir más al bolsillo de los ciudadanos y de las ciudadanas de Gijón», sentenció.