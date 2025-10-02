«Lo que está haciendo Israel es una masacre, debemos frenar el conflicto» Más de un centenar de estudiantes se concentraron en Gijón y en Oviedo en una jornada de lucha y movilización en solidaridad con Palestina

Más de un centenar de alumnos, desde la ESO hasta la Universidad, acudieron este jueves a la manifestación convocada por el Sindicato de Estudiantes en Gijón. Una huelga se que convocó también en Oviedo y en diversas ciudades españolas con el fin de instar a vaciar las aulas y llenar las calles para denunciar la situación de la población Palestina.

Bajo el lema de 'Paremos el genocidio contra el pueblo palestino. Ruptura con Israel ya', la comitiva salió de la plaza del Parchís rumbo a la plaza Mayor. Un recorrido que realizaron a través de consignas como 'Que viva la lucha del pueblo de Palestina', 'Gaza no está sola' o 'Era un hospital no una base militar'.

Los estudiantes acudieron ataviados con banderas, camisetas e incluso pintura en la cara con los colores del estado de Palestina. «Lo que está haciendo Israel es masacrar personas, es una deshumanización. Es una crueldad», denunción la estudiante Alana Sánchez. «Hay más conflictos, es cierto, pero debemos aprovechar el foco mediático que está habiendo para dar más visibilidad y conseguir soluciones», señaló.

«La realidad es que los jóvenes no nos resinamos a ser espectadores pasivos», señaló Anahí López, portavoz del sindicato. La manifestación sucedía horas después de que la Marina hebrea abordara los 47 navíos de la Flotilla Global Sumud con ayuda humanitaria para Gaza. Tras la operación, el Ministerio de Exteriores de Israel informó este jueves de que los pasajeros de la flotilla se encuentran todos «a salvo y con buena salud. Los estamos trasladando a Israel, desde donde serán deportados a Europa».

«Queremos enviar un mensaje, en especial al gobierno de PSOE y Sumar: basta ya de este doble mensaje. Un día sale Pedro Sánchez en los medios de comunicación hablando de genocidio mientras ayer por la noche el buque que acompañaba la flotilla daba media vuelta y los dejaba solos», denunció.

«Es una ayuda humanitaria que solo pretendía llegar a Gaza y dar alimentos e instrumentos básicos. Por eso uno de los gritos que resuena hoy es denunciar lo que ocurrió, como el estado de Israel ha vuelto a actuar con total impunidad», recalcó López. «Si actúa así es por estar amparado por los estados imperialistas», ahondó.

Para los días 4 y 5 de octubre el Sindicato de Estudiantes volverá a organizar manifestaciones multitudinarias. Aunque van más allá con el deseo de organizar el 15 de octubre una gran huelga general de 24 horas. «Queremos mandar un mensaje a las cúpulas de CC OO y UGT. Nos enterábamos de que solo van a convocar dos horas de paro. Queremos una huelga general», reclamó la portavoz. «Es la única manera de frenar este genocidio», manifestó.

