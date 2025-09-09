Hallan desorientado e inquieto al gijonés de 44 años que faltaba de su domicilio desde el viernes Carlos López ha sido localizado en el barrio de Pumarín

Carlos López García, el gijonés de 44 años al que buscaban desde el viernes, ha sido localizado en el barrio de Pumarín, en la calle Cataluña. El hombre se encontraba desorientado y con síntomas de inquietud.

Los familiares habían interpuesto la denuncia por desaparición el sábado en la Comisaría. Desde entonces su entorno y también la Policía Nacional lo había buscando por prácticamente toda la ciudad y se había activado el protocolo de localización también fuera de Asturias.

La última pista lo situaba en un karaoke de La Calzada, donde al parecer había tenido un percance con unos clientes. Hoy martes, poco después del mediodía, lo localizaban en las inmediaciones de su domicilio en el barrio de Pumarín.

