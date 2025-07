Hallan a dos personas fallecidas en sendos domicilios de Gijón

E. C.

O. Suárez / J. Puga Gijón Viernes, 4 de julio 2025, 18:49 Compartir

El cadáver de un vecino de la calle Puerto de Cerredo, en el Polígono de Pumarín, en Gijón, fue localizado por la Policía Nacional y los bomberos después de que el propietario de la vivienda en la que residía de alquiler alertase de que llevaba semanas sin poder contactar con su inquilino. Cuando los efectivos del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios accedieron al piso, los agentes comprobaron que el hombre estaba fallecido. Al parecer, podría llevar muerto aproximadamente dos meses.

Hasta el lugar se trasladó la autoridad judicial para proceder al levantamiento del cadáver. La Policía Nacional descarta la existencia de indicios de criminalidad y todo apunta a que se trata de una muerte por causas naturales.

No es el único caso de estas características que se ha registrado en Gijón en los últimos días. Hoy viernes por la mañana la Policía Local localizaba el cuerpo sin vida de una vecina, de 79 años, de la avenida de la Costa después de que una amiga llamase a los servicios de emergencia al no poder contactar con ella. En su última conversación le había comentado que se encontraba muy bien de salud, por lo que al no contestar a las llamadas, telefoneó directamente a los servicios de emergencia. Tras realizar las gestiones oportunas en los hospitales, sin éxito, los bomberos procedieron a abrir la puerta del domicilio y encontraron el cadáver.