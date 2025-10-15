Una herida en un incendio en una vivienda del Polígono de Pumarín, en Gijón Fue necesaria la intervención de tres camiones de bomberos y el desalojo del edificio de la calle El Entrego

Olaya Suárez Gijón Miércoles, 15 de octubre 2025, 21:34 | Actualizado 22:09h. Compartir

Sobresalto en el barrio gijonés del Polígono de Pumarín debido a un incendio que dejó a una persona herida y a un edificio entero desalojado. Los hechos tuvieron lugar poco antes de las 9 de la noche en la calle El Entrego.

Al parecer, el fuego se inició en una de las habitaciones de la vivienda y provocó una densa humareda. Los vecinos salieron a la calle a la espera de la llegada de los bomberos.

Fue necesaria la intervención de tres dotaciones del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios para conseguir controlar el fuego y evitar que se propagase a otros pisos. Una ambulancia trasladó a una persona que, según las primeras informaciones, resultó intoxicada por el humo. La herida es una mujer que residía en la vivienda, de unos 50 años, y que tenía numerosos enseres y basura acumulada, lo que contribuyó a propagar la llamas.

Temas

Gijón

Bomberos