¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Los bomberos en la Calle El Entrego de Gijón.

Los bomberos en la Calle El Entrego de Gijón. Damián Arienza

Una herida en un incendio en una vivienda del Polígono de Pumarín, en Gijón

Fue necesaria la intervención de tres camiones de bomberos y el desalojo del edificio de la calle El Entrego

Olaya Suárez

Olaya Suárez

Gijón

Miércoles, 15 de octubre 2025, 21:34

Sobresalto en el barrio gijonés del Polígono de Pumarín debido a un incendio que dejó a una persona herida y a un edificio entero desalojado. Los hechos tuvieron lugar poco antes de las 9 de la noche en la calle El Entrego.

Al parecer, el fuego se inició en una de las habitaciones de la vivienda y provocó una densa humareda. Los vecinos salieron a la calle a la espera de la llegada de los bomberos.

Fue necesaria la intervención de tres dotaciones del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios para conseguir controlar el fuego y evitar que se propagase a otros pisos. Una ambulancia trasladó a una persona que, según las primeras informaciones, resultó intoxicada por el humo. La herida es una mujer que residía en la vivienda, de unos 50 años, y que tenía numerosos enseres y basura acumulada, lo que contribuyó a propagar la llamas.

