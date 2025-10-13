El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La Policía Local en las inmediaciones del Soccer World. E. C.

Herido un hombre tras una reyerta en el antiguo Soccer World

El suceso ocurrió esta mañana, hasta el lugar de los hechos se trasladó la Policía Local y los servicios sanitarios

Eva Hernández

Eva Hernández

Gijón

Lunes, 13 de octubre 2025, 17:24

Una reyerta entre dos hombres en Gijóntermina con un herido. Los hechos sucedieron esta mañana en las inmediaciones del antiguo Soccer World. La zona deportiva, que se encuentra abandonada, se ha convertido en una zona donde conviven muchas personas sin hogar.

En un momento dado, comenzó una pelea entre dos de los sintecho que allí viven. Uno de los hombres atacó al otro con unas tijeras profiriéndole un corte superficial. Hasta el lugar de los hechos se trasladaron agentes de la Policía Local y los servicios de emergencia, que atendieron al herido de un corte superficial. El hombre se negó a ser trasladado al hospital.

