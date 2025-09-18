Un herido en nuevo choque de un autobús en Gijón El vehículo de EMTUSA chocó con un coche que se atravesó desde el carril bici en el cruce de la avenida Constitución y la calle Velázquez

Un autobús en el cruce de la avenida de la Constitución con la calle Velázquez, donde se produjo el accidente.

O. S. Gijón Jueves, 18 de septiembre 2025, 19:11 Compartir

Un autobús municipal de EMTUSA, de Gijón, se vio hoy jueves por la mañana involucrado en un accidente de tráfico en la confluencia de la avenida Constitución con la calle Velázquez, muy próximo al Corte Inglés. Un viajero resultó herido, a priori de carácter leve, debido al choque del autobús con un turismo que giró atravesando el carril bici, según informaron desde el área de Seguridad Ciudadana.

Hasta el lugar se trasladaron agentes de la Policía Local para levantar atestado del siniestro y también sanitarios del SAMU para encargarse del herido. Se trata del segundo accidente de un autobús municipal en tan solo dos días. Ayer miércoles dos usuarios de un autobús resultaron heridos en una colisión en la avenida de Pablo Iglesias. En esa ocasión, tampoco las lesiones que sufrieron los pasajeros revestían gravedad.