Herido el conductor de un patinete tras estrellarse en el centro de Gijón contra vehículos detenidos en un semáforo Ocurrió a las seis de la tarde en la avenida de la Costa y el accidentado, un joven de 22 años, fue trasladado en ambulancia al Hospital de Cabueñes con lesiones en principio leves

Un grupo de ciudadanos auxilia al conductor del patinete, que quedó tendido en la calzada de la avenida de la Costa.

Marcos Moro Gijón Sábado, 9 de agosto 2025, 20:24

El conductor de un patinete resultó herido en la tarde de este sábado tras colisionar con vehículos parados en un semáforo en rojo en la avenida de la Costa, en Gijón, a la altura del número 71, donde se encuentra la cafetería Robi.

El accidente se produjo en torno a las 18 horas y el herido, un joven de 22 años de nacionalidad extranjera, quedó tendido en la calzada agarrándose una pierna con manifestaciones de dolor.

Tras ser auxiliado en primera instancia por un grupo de ciudadanos el accidentado que, en ningún momento perdió la consciencia, fue trasladado en ambulancia con heridas leves al Hospital de Cabueñes. Algunos viandantes al ver al joven tendido pensaron en un primer momento que era la víctima de una atropello.