De Hermano a Hermano: primeros cuatro casos del mes de junio El pasado lunes han celebrado una nueva reunión en la que se trataron dos temas: los donativos recibidos en las últimas semanas y la resolución de los últimos dos casos EL COMERCIO Gijón Miércoles, 12 junio 2019, 14:47

La Obra de Hermano a Hermano ha celebrado el pasado lunes 10 de junio una nueva reunión en la que se trataron dos temas: los donativos recibidos en las últimas semanas (356 euros), la resolución de los últimos dos casos (6.036 y 6.037) y la presentación de cuatro nuevos casos que pasamos a detallar:

Caso número 6.038. Familia monoparental cuyo hijo necesita unas intervenciones de ortodoncia debido a una deformación de mandíbula. Ya se les ayudó en una ocasión anterior dada su precaria economía. Nos solicitan desde su parroquia 250 euros para poder cubrir la cantidad que les falta a esta familia.

Caso número 6.039. Madre separada con dos hijos que se ha visto con dificultades para pagar la totalidad del alquiler del pasado mes. La cantidad que solicitan desde su parroquia es de 160 euros, con la que completaría dicha mensualidad y se pondría al día.

Caso número 6.040. Padre separado con una hija a su cargo; no tiene trabajo fijo y el mes pasado no le ha sido propicio para encontrarlo. Tiene un aviso de pago pendiente por parte de la compañía de luz por importe de 70 euros. Su parroquia nos plantea el caso.

Caso número 6.041. Señora mayor que vive sola en una casa de alquiler para la que tiene una ayuda oficial. Hace unos meses el administrador le comunica que no se le ingresa esa ayuda oficial y que si no hace frente a esa factura que se le adeuda la echará de la vivienda. Necesita urgentemente 375 euros para poder completar la cantidad que se le exige.

La forma de colaborar es muy sencilla: se invita a aportar la cantidad que se estime oportuna (desde 5 €) para ayudar en dicho caso haciendo una transferencia al siguiente número de cuenta a nombre de Obra de Hermano a Hermano en Liberbank: ES08 2048 0003 6034 0000 5961 o bien también se puede llevar el donativo en mano en nuestra oficina situada en la calle Cabrales, 37 bajo (puerta de entrada junto a la Librería Diocesana) en el siguiente horario: lunes a viernes de 17.30 a 19.30 horas.