Piden 22 años de cárcel para un hombre por mantener sexo con un menor, grabarlo y amenazarlo con difundirlo en Gijón El procesado también intentó someter a un segundo adolescente, de 17 años, mediante un chantaje similar, aunque en este caso sin éxito

N. V. Gijón Miércoles, 15 de octubre 2025, 17:04 Compartir

La Audiencia Provincial de Asturias, con sede en Gijón, dejó este miércoles visto para sentencia el juicio contra un hombre de 40 años, natural de Cuba, al que la Fiscalía acusa de haber mantenido relaciones sexuales con un menor de 16 años con discapacidad intelectual leve, grabarlo sin su consentimiento y obligarle a continuar los encuentros bajo la amenaza de difundir las imágenes. El procesado también intentó someter a un segundo adolescente, de 17 años, mediante un chantaje similar, aunque en este caso sin éxito.

Según el relato del Ministerio Público, el acusado contactó con el primer menor a través de una aplicación en 2021. Tras intercambiar material de carácter sexual, ambos se citaron en el domicilio del procesado, donde mantuvieron relaciones. Cuando el adolescente manifestó su negativa a continuar, el acusado lo presionó con la amenaza de publicar las imágenes íntimas que ya había recibido, e incluso de enviarlas a su madre. El temor a que cumpliera sus advertencias llevó al menor a prolongar la situación hasta enero de 2023.

Durante ese tiempo, el procesado instaló en su habitación una cámara con la que grabó al menos once vídeos de las relaciones sexuales, sin conocimiento ni consentimiento del menor. Aunque no consta que llegara a difundirlos, la Fiscalía considera probado que utilizó esas grabaciones como medio de coacción.

En paralelo, en enero de 2023, el acusado contactó con otro menor, de 17 años, que le envió imágenes íntimas. Tras proponerle mantener relaciones y recibir una negativa, lo amenazó igualmente con difundir el material. En este caso, el adolescente no cedió a las presiones y no se produjeron encuentros.

El Ministerio Público califica los hechos como constitutivos de un delito continuado de agresión sexual, un delito de elaboración de pornografía infantil y un delito de coacciones. Por ello, solicita una condena de 22 años de prisión y el pago de indemnizaciones de 10.000 euros al primer menor y 200 euros al segundo, más los intereses legales correspondientes.

Temas

Gijón

Cuba

Sexo