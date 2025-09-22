Hombre de mediana edad recién separado, el perfil más reacio a utilizar preservativo

Jana Suárez Gijón Lunes, 22 de septiembre 2025, 20:54 Comenta Compartir

La incidencia de enfermedades de transmisión sexual (ITS) se ha disparado en Asturias en los últimos años, según revelan los datos de la Consejería de Salud. Solo se libra de esta tendencia el VIH, que mantiene las cifras estables en torno a 50/60 casos anuales. La mayoría de las nuevas infecciones (79%) se produjeron en hombres y el 34,5% de los diagnósticos correspondieron a personas nacidas en el extranjero. También es más común entre la población masculina la gonorrea y la sífilis (80%) y el linfogranuloma venéreo (95%). Por contra, la clamidia se detecta más entre mujeres. «Pero lo más llamativo es que desde hace unos años el segmento población más afectado, además del de los jóvenes de 15 a 24 años, son las personas de mediana edad de 25 a 44 años», detalló ayer Juan Hoyos Miller, jefe de área de la División de control de VIH e ITS del Ministerio de Sanidad, y uno de los ponentes de la XXV Jornada Avasi organizada por Casipa.

La jornada que tuvo lugar en el salón de actos del Antiguo Instituto centró sus charlas en las nuevas estrategias de prevención y tratamiento, el trabajo que se desarrolla en los municipios asturianos para cumplir los objetivos de Onusida y avanzar hacia el fin del VIH y de su estigmatización dentro de la iniciativa internacional Fast-Track Cities y en la situación de la práctica del 'Chemsex' en España. «Llevamos 25 años desarrollando estas jornadas de salud sexual porque la formación y educación son los pilares hacia la prevención», destacó María Dolores Fernández, presidenta de Casipa.

Drogas y sexo, la nueva moda

Drogas y sexo, la nueva moda

Para Hoyos, «las campañas de concienciación sobre el uso del preservativo son cruciales. No debería ser negociable porque el profiláctico es la mejor barrera contra las ITS, pero por desgracia hay que aplicar técnicas comunicativas para lograr que se lo pongan», subrayó el ponente quien también habló del aumento del fenómeno del 'chemsex' en España, que consiste en la práctica de sexo combinado con la ingesta de drogas psicoactivas con el objetivo de tener relaciones sexuales durante un largo periodo de tiempo, incluso varios días, sin apenas descanso.

La novedosa Doxi-PEP

Aplicaciones como Grindr, Tinder, Wapo, Scruff y Gay Romeo o redes como WhatsApp, Twitter, Instagram y Facebook permiten establecer contactos entre personas con una facilidad e inmediatez impensables hace años. «A su vez, hay que valorar la importancia capital de estos canales para informar sobre los riesgos y contribuir a la prevención en públicos a los que no se puede llegar de otra manera. Antes eran los más jóvenes, pero cada vez son más los hombres de mediana edad que no usan el preservativo porque vienen de una relación larga y no están acostumbrados a ello», añadió Santiago Moreno, jefe de servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario Ramón y Cajal, quien se mostró claro defensor de la PrEP (pastilla o inyección que las personas que no tienen VIH pueden tomar para reducir su riesgo de contraer el virus) y de dos novedades médicas. La primera, la Doxi-PEP: utilizar el antibiótico doxiciclina como profilaxis postexposición, y la segunda, la vacuna del meningococo B (4CmenB) para la prevención de la gonorrea.

Temas

salud

Gijón