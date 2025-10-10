El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El centro del Hospital Begoña, ubicado en el barrio de El Bibio, en Gijón. Damián Arienza

El Hospital Begoña, en Gijón, pionero en la cirugía robótica de rodilla en Asturias

El equipo de traumatólogos del doctor Maestro estrenará la próxima semana el robot CORI en dos intervenciones de prótesis de rodilla. «Mejora la precisión y acorta los tiempos de recuperación», destaca

Laura Mayordomo

Laura Mayordomo

Gijón

Viernes, 10 de octubre 2025, 15:39

El Hospital Begoña, de Gijón, se suma a la cirugía robótica. El equipo de traumatólogos del doctor Antonio Maestro (integrado por Luis Rodríguez, Roi ... Castro, Iván Pipa y Carmen Toyos) realizará la próxima semana las dos primeras intervenciones de reemplazo de rodilla en Asturias mediante el robot CORI, de la empresa Smith&Nephew.

