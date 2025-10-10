El Hospital Begoña, en Gijón, pionero en la cirugía robótica de rodilla en Asturias

El Hospital Begoña, de Gijón, se suma a la cirugía robótica. El equipo de traumatólogos del doctor Antonio Maestro (integrado por Luis Rodríguez, Roi ... Castro, Iván Pipa y Carmen Toyos) realizará la próxima semana las dos primeras intervenciones de reemplazo de rodilla en Asturias mediante el robot CORI, de la empresa Smith&Nephew.

Según explicó a EL COMERCIO Antonio Maestro, las principales ventajas de realizar este tipo de intervención mediante robot frente a la cirugía tradicional es que «es menos invasiva» y permite una «mayor precisión en los cortes y en el balance ligamentoso». Además, la recuperación y reincorporación del paciente es «más rápida». Dependerá de cada caso, pero los tiempos se pueden reducir a la mitad.

Ampliar Imagen del robot CORI con el que se llevarán a cabo las cirugías de rodilla. Biospine

En España, tan solo doce hospitales disponen de esta tecnología. En Asturias, el Begoña será el primero.

«La cirugía robótica permite una mayor personalización de la intervención. Este sistema permite ver en tiempo real la posición de los implantes y decidir con exactitud milimétrica su posicionamiento , con un mejor alineamiento y equilibrado de la prótesis y mayor supervivencia de los implantes al tiempo que se realiza un menor resección ósea», detallan fuentes de la empresa asturiana Bospine, líder en el mercado de la traumatología y distribuidora del robot CORI.

Además, antes de la intervención «el cirujano puede visualizar de forma virtual la anatomía del paciente y la adaptación del implante de forma más precisa y minimizando el riesgo de error».

Tras esas dos primeras intervenciones para colocar sendas prótesis de rodilla, la intención del equipo del doctor Maestro es seguir operando con el robot «de forma sistemática».