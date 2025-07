El Hospital de Cabueñes no cerrará plantas este verano para contener las lista de espera en Gijón El centro hospitalario de Gijón logra reducir las demoras un 40% en el último año y medio. Actualmente son 5.364 los pacientes pendientes de una cirugía

No habrá cierre de plantas en el Hospital de Cabueñes durante este verano. La tradicional medida que cada temporada estival ponía en marcha el ... hospital de Gijón, cerrando unidades y reduciendo actividad durante julio, agosto e, incluso, septiembre, no se llevará a cabo este año. Según ha podido saber EL COMERCIO, la dirección de Cabueñes ha decidido mantener el mayor número posible de camas en funcionamiento con el fin de seguir conteniendo la lista de espera quirúrgica que en el último año y medio ha logrado reducir en un 40%. La medida sobre el no cierre de plantas ha sido comunicada recientemente a la Junta de Personal de Cabueñes, eso sí, bajo el compromiso de garantizar el calendario vacacional pactado con la plantilla.

Desde hace décadas, lo habitual en Cabueñes y en el resto del hospitales públicos del Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa), es ralentizar la actividad de los quirófanos y las consultas durante los meses de verano. En Gijón, solían quedar fuera de servicio entre dos y tres plantas. Incluso, el centro hospitalario aprovechaba para llevar a cabo obras de mantenimiento general en diferentes áreas. Pero los buenos resultados de gestión conseguidos por Cabueñes en los últimos meses y la velocidad de crucero alcanzada en materia de reducción de demoras quirúrgicas, ha llevado a la jefatura del hospital a intentar mantener toda la actividad que sea posible. Eso no es óbice, precisaron fuentes hospitalarias, para «que se pueda cerrar alguna cama puntualmente, pero no como medida general, como ocurría hasta ahora cada verano». De hecho, de forma habitual, Cabueñes suele tener cerradas las plantas sexta impar y cero a modo de colchón. Son camas que se abren o cierran en función de la demanda asistencial del momento. Noticia relacionada Saturación de las urgencias hospitalarias, con picos en el HUCA de hasta 500 casos en un día Mayor incidencia turística El hospital público de referencia del Área V tiene ahora mismo pendiente de operar a 5.364 pacientes (datos del Sespa a fecha del 31 de mayo). La demora media está en 80 días y la cifra de enfermos que llevan más se seis meses aguardando por una cirugía está en 359. Se trata de datos que suponen una reducción de un 40% con respecto a los más de 8.000 pacientes quirúrgicos que había en enero de 2024. Hay también una circunstancia añadida para que Cabueñes haya decidido no cerrar plantas y es que en los últimos veranos la alta afluencia turística está pasando factura, aumentando la demanda asistencial en los servicios de urgencias y hospitalización por parte de turistas que vienen a pasar sus días de vacaciones a la ciudad y que acaban requiriendo atención sanitaria de alta complejidad. La comisión de seguimiento de la ampliación se reúne este martes a siete meses de paralizarse la obra El pasado 24 de enero, el proyecto de ampliación de Cabueñes saltaba por los aires. La Consejería de Salud del Principado anunciaba, sin previo aviso, de que las obras para dotar al hospital de un nuevo edificio, más quirófanos y un nuevo área de urgencias, entre otras actuaciones, quedaban paralizadas debido a los retrasos que había acumulado la UTE encargada de los trabajos. Las empresas FCC y Los Álamos venían ejecutando la ampliación desde el último cuatrimestre de 2022, pero las demoras evidenciadas en el ritmo de los trabajos llevó a la consejera Concepción Saavedra a dar un golpe de timón y paralizarlas. En medio de la tormenta sanitaria, el Principado se comprometió a informar a Gijón de los diferentes pasos que se fueran dando para retomar los trabajos en Cabueñes, que se encargarán a la empresa pública Tragsa. Este martes, en el centro de salud Severo Ochoa, tendrá lugar la segunda reunión de la comisión de seguimiento, en la que la consejera anunciará, a buen seguro, la licitación de la redacción del proyecto para concluir la ampliación hospitalaria en Gijón.

