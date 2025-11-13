El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La consejera de Salud del Principado, Concepción Saavedra, esta mañana, durante su comparecencia en la Junta General del Principado. E. C.
Sanidad en Asturias

«Espero ver el reinicio de las obras del Hospital de Cabueñes antes de que termine la legislatura y, si es posible, un poco antes»

La consejera de Salud amplía las previsiones temporales para retomar el proyecto de ampliación del hospital gijonés: «Una contratación pública puede enredarse por factores ajenos a la voluntad política», dice en la Junta

Laura Mayordomo

Laura Mayordomo

Gijón

Jueves, 13 de noviembre 2025, 11:49

Hasta ahora, el Gobierno del Principado había sostenido que las obras de la primera fase del proyecto de ampliación y reforma del Hospital Universitario de Cabueñes ... , en Gijón, estarían reactivadas antes de que finalizara 2026. Esta mañana, la consejera de Salud, Concepción Saavedra, ha asumido que son plazos que hay que manejar «con cautela», que un procedimiento de contratación pública como éste (pendiente de la elaboración de un nuevo proyecto básico y de ejecución y de que vuelvan a licitarse las obras) está sujeto «a múltiples condicionantes técnicos, jurídicos, administrativos que pueden alterar los tiempos previstos» y que los tiempos podrían extenderse. Ya no habló tanto de «antes de finales de 2026» como de «finales de la legislatura».

