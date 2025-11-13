«Espero ver el reinicio de las obras del Hospital de Cabueñes antes de que termine la legislatura y, si es posible, un poco antes»

Hasta ahora, el Gobierno del Principado había sostenido que las obras de la primera fase del proyecto de ampliación y reforma del Hospital Universitario de Cabueñes ... , en Gijón, estarían reactivadas antes de que finalizara 2026. Esta mañana, la consejera de Salud, Concepción Saavedra, ha asumido que son plazos que hay que manejar «con cautela», que un procedimiento de contratación pública como éste (pendiente de la elaboración de un nuevo proyecto básico y de ejecución y de que vuelvan a licitarse las obras) está sujeto «a múltiples condicionantes técnicos, jurídicos, administrativos que pueden alterar los tiempos previstos» y que los tiempos podrían extenderse. Ya no habló tanto de «antes de finales de 2026» como de «finales de la legislatura».

Cierto es que ese era el planteamiento de la pregunta de la diputada del grupo mixto Covadonga Tomé a la que respondió en la Junta General del Principado: '¿La ampliación del hospital de Cabueñes será puesta en marcha esta legislatura?'. «Espero ver el reinicio de las obras antes de que concluya esta legislatura y, si es posible, un poco antes. Los plazos administrativos actuales permiten albergar esa expectativa con cierta holgura, pero se lo digo con cautela, porque ambas sabemos que una contratación pública puede enredarse por factores ajenos a la voluntad política», fue la respuesta de la consejera. No obstante, en otro momento de su intervención no descartó que «si todo transcurre según lo previsto, podríamos ver el inicio de las obras antes de que finalice 2026».

«No nos salen las cuentas»

«La cuestión es que a nosotras no nos salen las cuentas. Ya no para reanudar las obras de Cabueñes en 2026, sino quizás ni siquiera para hacerlo antes de que acabe la legislatura», recriminó Covadonga Tomé.

Ahora mismo, está a punto de formalizarse la adjudicación del contrato para la redacción del nuevo proyecto básico, el proyecto de ejecución y el estudio de seguridad y salud de las obras de ampliación de Cabueñes. Tal y como publicó EL COMERCIO, se ha optado por la propuesta de la UTE denominada CAHU Pinearq-Estudio Norniella, formada por dos estudios de arquitectura de Barcelona y Asturias. El encargo saldrá por poco más de un millón de euros, prácticamente la mitad del presupuesto de licitación. La oferta de la UTE fue considerada anormalmente baja pero acabó siendo aceptada tras la justificación aportada por las empresas.

«Si no hay reclamaciones, esperamos que la firma del contrato se produzca entre finales de este año y comienzos del próximo», ha precisado esta mañana la consejera de Salud. La UTE tiene un plazo máximo de ocho meses para presentar los nuevos proyectos. Así las cosas, se podría estar hablando de agosto de 2026. Después, precisó, «habrá que supervisarlo y licitar la ejecución de la obra».

Covadonga Tomé hizo una estimación temporal de cuánto puede demorarse ese trámite: «La última licitación para las obras de ampliación con la UTE con la que ahora están en pleitos duró aproximadamente seis meses». Y añadió: «Sumando todos estos meses, y teniendo en cuenta que estamos a mediados de noviembre de 2025, nosotras no tenemos las cuentas claras».

«No vengo a hacer apuestas, pero sí puedo comprometer trabajo, seguimiento y responsabilidad», zanjó la consejera.