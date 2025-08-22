El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Accesos al Hospital de Cabueñes, en Gijón. EFE

El grupo Mediterránea de Catering gestionará la cafetería del Hospital de Cabueñes hasta 2029

AB Selecta explotará durante el mismo periodo las máquinas de 'vending' del hospital, por un canon total de 471.461 euros

Iván Villar

Iván Villar

Gijón

Viernes, 22 de agosto 2025, 06:55

Menú del día por 10,95 euros; un café mediano, 1,50; un pincho de pollo con lechuga, 1,85; y un sándwich mixto, 3 ... euros. Son algunos de los precios de la oferta con la que la Mediterránea de Catering SLU acaba de ser propuesta como adjudicataria del servicio de cafetería del Hospital Universitario de Cabueñes durante un periodo de cuatro años que se prolongará hasta 2029. La empresa, con más de 35 años de experiencia y especializada en la restauración colectiva en hospitales y centros educativos, ya había quedado a cargo de este espacio después de que la anterior adjudicataria entrara en proceso de liquidación. Ahora pugnaba por el contrato en un concurso al que también concurría Serunión, sobre la que se impuso por 226,69 puntos sobre 168,85. Por los cuatro años de explotación de la cafetería pagará un canon de 90.750 euros y se compromete a invertir un mínimo de 188.000 euros en la mejora de su equipamiento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere a los 59 años Rodrigo Martínez, de la saga de Rodrigo Peluqueros
  2. 2 Un hombre detenido por robar en una heladería del centro de Gijón
  3. 3

    La venta de coches chinos se dispara en Asturias
  4. 4 El detenido por la muerte de Noelia González se declara «no culpable» e ingresa en prisión
  5. 5 Identificado el conductor que se fugó en junio tras un accidente con heridos en La Camocha, en Gijón
  6. 6 La Guardia Civil recupera más de cuatro toneladas de cobre y detiene a tres personas por delito de hurto
  7. 7 Incendios forestales en Asturias: Pedro Sánchez visitará Degaña este viernes
  8. 8 Bertín Osborne pidió a Gabriela Guillén hacer la exclusiva de más de 65.000 euros con su hijo
  9. 9 Prisión provisional comunicada y sin fianza para el acusado matar a una mujer en Avilés
  10. 10 Pitufa Ferroviaria dará la bienvenida en El Berrón: «Es un guiño a nuestro origen»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El grupo Mediterránea de Catering gestionará la cafetería del Hospital de Cabueñes hasta 2029

El grupo Mediterránea de Catering gestionará la cafetería del Hospital de Cabueñes hasta 2029