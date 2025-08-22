El grupo Mediterránea de Catering gestionará la cafetería del Hospital de Cabueñes hasta 2029

Menú del día por 10,95 euros; un café mediano, 1,50; un pincho de pollo con lechuga, 1,85; y un sándwich mixto, 3 ... euros. Son algunos de los precios de la oferta con la que la Mediterránea de Catering SLU acaba de ser propuesta como adjudicataria del servicio de cafetería del Hospital Universitario de Cabueñes durante un periodo de cuatro años que se prolongará hasta 2029. La empresa, con más de 35 años de experiencia y especializada en la restauración colectiva en hospitales y centros educativos, ya había quedado a cargo de este espacio después de que la anterior adjudicataria entrara en proceso de liquidación. Ahora pugnaba por el contrato en un concurso al que también concurría Serunión, sobre la que se impuso por 226,69 puntos sobre 168,85. Por los cuatro años de explotación de la cafetería pagará un canon de 90.750 euros y se compromete a invertir un mínimo de 188.000 euros en la mejora de su equipamiento.

Para el personal hospitalario que haga uso de la cafetería se mantiene un listado de precios rebajado con respecto a los del público general –por seguir los mismos ejemplos, el menú del día serían 6,40 euros; el café mediano, 1,10; el pincho de pollo, 1,30; y el sándwich, 2,30–. La previsión es que por público y personal la facturación anual de la cafetería ronde el millón de euros. Aparte, el contrato incluye el servicio de comedor para el personal de guardia, en el que se prevé servir cada año una media de 13.750 desayunos, 30.800 almuerzos, 18.150 meriendas y 21.450 cenas, por las que el Hospital abonará al adjudicatario 422.000 euros (1,6 millones de euros durante la vigencia total del contrato).

Mediterránea también se hará cargo durante estos cuatro años, por un montante acumulado de 458.590 euros, del servicio de control dietético de los menús terapéuticos que se preparan en la cocina del hospital, así como del servicio de transporte de alimentos a los centros de Salud Mental.

Por otra parte, el hospital adjudicará a la empresa AB Selecta España la explotación durante el mismo periodo de cuatro años de las máquinas de venta de comidas y bebida, a cambio del pago de un canon de 471.416 euros.