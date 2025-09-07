La iglesia de Tabacalera conservará más de 400 grafitis

El proyecto de ejecución del Centro de Arte Tabacalera Gijón tiene previsto la conservación de los numerosos grafitis que pueblan las paredes de la iglesia ... del antiguo convento de las Agustinas Recoletas, como un elemento distintivo de los diferentes usos que tuvo este edificio a largo de su historia.

Para ello, se ha realizado un inventario previo de estos grafitis, elaborado por Paz García Quirós, técnica de los Museos Arqueológicos de Gijón, que ha catalogado un total de 416 grafitis en diferentes espacios de la iglesia de Tabacalera. El mayor número de ellos se encuentra en la pared este de la nave central, que acumula un total de 151. Se trata de un espacio que consta de tres tramos entre pilastras que forman los arcos de la iglesia, donde las inscripciones se hayan repartidas en los tres intercolumnios en su parte superior.

Nombres, dibujos, operaciones matemáticas y apodos pueblan estas paredes. Entre estos grafitis se encuentran 'Alfonso Carlos 18/4/1959 (Vasco)', 'El Puta', 'M. F. L. 1-1-29 Gijón', 'El Grecho', 'El Barbero' o ' Aquí estuvo el Magalla'.

La parte superior de las paredes sur, oeste, y norte del crucero oeste también acumulan un buen número de grafitis, con 75, 49 y 71 cada una, respectivamente. Entre ellos destaca el dibujo de una cara de perfil de un militar con boina o la inscripción 'José Palacios Nobiembre 09 del 1899', cuyo nombre se repite varias veces en distintos espacios.

Aupa Sporting

En la cabecera de la iglesia, donde solo permanecen las columnas que daban entrada se puede observar un 'Blas y Pepín' y un 'Aúpa Sporting', mientras que en la bóveda firmaron 'MAnín de la Potra' y 'Alberto García y Compañía, 11 de mayo de 1877', entre otros.

Las actuaciones de limpieza y restauración pretende la preservación de los grafitis como un conjunto y huella histórica del uso del edificio. Si bien, el informe señala que algunos de ellos son solo incisiones en la pared o leves marcas, que podrán quedar desapercibidas en el acabado final, mientras que serán más visibles los de mayor magnitud o que hayan llegado en mejor estado de conservación hasta la actualidad.