Dos décadas para reconvertir la antigua fábrica de Gijón en Centro de Arte

La licitación de las obras para convertir la antigua fábrica de tabacos de Cimavilla en el Centro de Arte de Tabacalera y levantar junto a ... ella el Edificio Nicanor Piñole, aprobada en junta de gobierno extraordinaria el pasado viernes, supone el fin al largo camino de dos décadas que ha costado definir lo que será el emblemático edificio de Cimavilla. Con un presupuesto de 21,4 millones, a los que se suman 840.000 euros más para la dirección de obra, el Ayuntamiento espera que los trabajos puedan arrancar en abril de 2026. Lo harán por fases para que el nuevo Museo Nicanor Piñole pueda abrirse al público en diciembre de 2027, mientras que, con un plazo de ejecución que alcanza los 42 meses, el resto del complejo cultural se entregará en octubre de 2029.

Pero llegar a este punto no ha sido sencillo desde que la tabaquera Altadis, fruto de la fusión de la empresa estatal con la francesa Seita, cerrara el centro de producción de Cimavilla en julio de 2002, con la socialista Paz Fernández Felgueroso al frente del gobierno municipal, en el primero de los tres mandatos consecutivos en los que ostentó la Alcaldía. De hecho, fue ella la que tomó la decisión de que Tabacalera, recuperada para la ciudad a través de su permuta con el Estado por el solar de la antigua fábrica de Bohemia Española, donde se construyó el actual Palacio de Justicia, iba a tener usos culturales. Lo cual no fue poco, sobre todo cuando en aquel momento se pusieron sobre la mesa propuestas de todo tipo para el antiguo convento, algunas que chirrían tanto en estos momentos como pensar en un centro comercial enmarcado en un edificio del siglo XVII.

Aparecen restos arqueológicos

En abril de 2008, el Ayuntamiento planteó una reordenación urbanística del solar de Tabacalera con dos edificios de nueva planta para equipamientos culturales. El destino de uno de ellos ya sería el traslado del Museo Nicanor Piñole, teniendo en cuenta ya que al integrar los fondos pictóricos del genial artista gijonés en un nuevo edificio cumplía la voluntad de los herederos y albaceas de su legado. «Si la decisión política es situarlo allí, no habrá problemas», llegó a afirmar el entonces concejal de Cultural, el socialista Justo Vilabrille, mientras el responsable de Urbanismo, Pedro Sanjurjo, ya hablaba de «convertir Tabacalera en el corazón de la memoria de la ciudad y el mascarón de proa hacia el Cantábrico».

Con lo que en ese momento no contaban era con que la milenaria historia que desborda el suelo del barrio donde nació Gijón obligara a pararlo todo. En septiembre de ese mismo año, la aparición del aljibe que surtía de agua a la villa romana y un pozo artesiano del siglo XVII bajo el claustro del convento detuvo el proyecto a la espera de una nueva fase de excavaciones.

Casi un año después, en agosto de 2009, ya se anuncia la licitación para 2010 del proyecto de remodelación del edificio para convertirlo en futuro museo de la ciudad, que acogería los fondos del Nicanor Piñole y de la Casa Natal de Jovellanos, integrando los restos romanos y el pozo hallados bajo el convento, lo que obligaba a sustituir la gran maqueta de la ciudad que se pretendía instalar en el claustro por una virtual. Ya se habla de una ejecución por fases, por el elevado coste económico.

En enero de 2010 se publican los pliegos que regirían la redacción del proyecto de transformación de la antigua fábrica en espacio cultura y para la construcción de un segundo edificio para albergar el Museo Piñole y que además serviría de acceso a todo el complejo museístico. El coste sería superior a 17 millones de euros, puesto que la redacción del proyecto y la dirección de obras ya suponían 1,1 millones. En julio se dio a conocer el proyecto ganador, denominado 'Elogio del farias', presentado de forma conjunta por un estudio de arquitectos de Gijón y otro de Pamplona. Fue el que alcanzó la mayor puntuación entre las 49 propuestas presentadas.

Plazos y encarecimiento

Los plazos administrativos y el encarecimiento del proyecto suponen otro jarro de agua fría. En 2011 llega Foro a la Alcaldía y su concejal de Cultura, el cantautor Carlos Rubiera, asegura que el de Tabacalera «es un proyecto que presupuestariamente no podemos asumir en este momento en Gijón». El edil llegó a sopesar prescindir del nuevo edificio para el nuevo Piñole. Un modificado en el proyecto para incluir una sala de exposiciones subterránea de más de 500 metros cuadrados había encarecido el proyecto en dos millones de euros, a añadir a los 25 millones en los que se estimaba el coste total.

Seis años después, ya en el ecuador de su segundo mandato y tras un proceso participativo abierto a la ciudadanía, Carmen Moriyón presentó en junio de 2017, Tabacalera como un gran centro cultural y de creación polivalente al que se incorporaba un centro para los vecinos de Cimavilla y descartaba el traslado del Piñole al nuevo edificio, que sería sede del Festival de Cine, con un salón de actos para 400 personas. Un año antes habían iniciado las obras de consolidación de un edificio que se caía.

Noticia relacionada Cultura del siglo XXI

La llegada de la socialista Ana González y, sobre todo, la pandemia, supusieron otra vuelta de tuerca para Tabacalera. A finales de octubre de 2020, aún con mascarillas de protección, Ana González, la entonces gerente de Divertia, Lara Martínez, y Miguel Barrero, como director de la Fundación Municipal de Cultura, presentan TECC (Tabacalera Espacio de Cultura Contemporánea), que albergaría la pinacoteca municipal, espacios escénicos, salas de ensayo y una residencia de artistas becados. Todo ello, por 20 millones de euros y 30 meses de obras.

Tampoco dio tiempo y ha sido Carmen Moriyón, en su tercer mandato municipal, la que ha puesto finalmente fecha al inicio de unas obras para que Tabacalera sea una realidad en 2029, dos años después de inaugurar el nuevo Piñole, si no hay retrasos.