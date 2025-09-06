El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Vista del edificio de Tabacalera en 2016 antes del inicio de las obras de consolidación. Daniel Mora
Tabacalera

Dos décadas para reconvertir la antigua fábrica de Gijón en Centro de Arte

El primer plan se remonta al año 2008, cuando ya se barajó el traslado de los fondos del Museo Nicanor Piñole a un nuevo edificio

Carlos Amado

Carlos Amado

Gijón

Sábado, 6 de septiembre 2025, 22:46

La licitación de las obras para convertir la antigua fábrica de tabacos de Cimavilla en el Centro de Arte de Tabacalera y levantar junto a ... ella el Edificio Nicanor Piñole, aprobada en junta de gobierno extraordinaria el pasado viernes, supone el fin al largo camino de dos décadas que ha costado definir lo que será el emblemático edificio de Cimavilla. Con un presupuesto de 21,4 millones, a los que se suman 840.000 euros más para la dirección de obra, el Ayuntamiento espera que los trabajos puedan arrancar en abril de 2026. Lo harán por fases para que el nuevo Museo Nicanor Piñole pueda abrirse al público en diciembre de 2027, mientras que, con un plazo de ejecución que alcanza los 42 meses, el resto del complejo cultural se entregará en octubre de 2029.

