«Es importante que los niños no se vean solos y que hagan actividades con normalidad»

«Que los niños no se vean solos, sepan que hay otros pequeños como ellos y puedan realizar una actividad con total normalidad». Bajo esas premisas, Laboral Centro de Arte y el Hospital de Cabueñes reunieron este sábado a 16 niños, de 3 a 11 años, de la unidad pediátrica de reumatología, para realizar un taller de pintura.

La encargada de impartirlo fue Nerea Magadán. Ella es paciente de reumatología desde los 11 años, cuando le detectaron artritis reumatoide juvenil. Ahora tiene 19 y su afección en las manos, que le imposibilita muchas veces doblar las articulaciones, no ha sido un impedimento para seguir sus sueños. Actualmente, estudia el grado superior de Grabado. «El arte me ha servido como terapia y para superarme. Aunque no pudiera, intentaba hacer lo mínimo para no perder el ritmo», explicó. Un espíritu que quiso transmitir a los niños que asistieron.

Estos talleres también ayudan a que «haya una mejor conexión con la consulta», afirma Anahí Brandi, médico de reumatología pediátrica del Hospital de Cabueñes. «A veces para ellos es un trauma, es necesario que nos relacionen con otras actividades», indicó. Por otra parte, la pintura les ayuda «a rehabilitar las manos», señaló. Brandi celebraba el éxito de este taller con el deseo de que «haya más».

