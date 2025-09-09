La inclusión, a través del deporte en Gijón

Con treinta años de historia como club de fútbol de barrio (mejor dicho, barrios, porque se nutre de niños y jóvenes de Montevil y Contrueces, ... principalmente) el Montevil creó hace dos años en Gijón su Fundación Deportiva, con la que viene trabajando en actividades que promueven el respeto a la diversidad, la inclusión y la atención a colectivos vulnerables o en riesgo de exclusión, desde personas con discapacidad a mayores de 50 años (con los que inició el programa de Walking Football, o fútbol andarín).

Fue un camino que iniciaron con asociaciones como Alarde y al que, esta temporada, se han unido otras organizaciones, como Accem (de ayuda al refugiado, con la que pondrá en marcha el proyecto 'Parando la discriminación'), entidades deportivas como el Gijón Rugby Club o el Balonmano Gijón, el Club Náutico Cuatro Vientos o Los Pilares de Carreño. Con estas cuatro últimas entidades colaboradoras organizará la Fundación Deportiva Montevil, de aquí a final de temporada, sendas jornadas de balonmano, rugby, pesca y cicloturismo adaptado, que se suman a las de surf y hockey ya organizadas anteriormente. Serán, además, jornadas «inclusivas», con lo que estarán abiertas también a la participación de personas sin discapacidad (socios y no socios de la Fundación).

Estos y otros detalles del plan de actuación de la Fundación Deportiva Montevil fueron avanzados este martes, 9 de septiembre, en un acto organizado en el centro municipal de El Coto. «Es la primera vez que se planifica la temporada completa. Y supone una apuesta muy importante por estabilizar y garantizar el trabajo de la Fundación», comentó José Vallín, responsable del área jurídica y social del club gijonés.

La Deportiva Montevil Alarde es el equipo de fútbol inclusivo en el que juegan personas de todas las edades y capacidades. Esta temporada seguirán entrenando un día a la semana, los jueves, pero uno de los objetivos es promocionar la existencia de equipos sub-16 específicos y la existencia de una liga o torneos propios. El propio Montevil organizará uno el domingo 7 de junio. Previamente, el 13 de octubre, tendrá lugar la III Montevil Inclusive Cup.