«Los 'inquiokupas' te destrozan económica y mentalmente»

Jana Suárez Gijón Domingo, 23 de marzo 2025, 10:03

«Ha sido un auténtico calvario en el que he perdido más de 20.000 euros entre los más de dos años de alquiler que ... no he cobrado, los gastos del juicio y ahora tener que reformar y rehabilitar el piso», afirma Carmen Barrero, víctima de una 'inquiokupa' em Gijón.

Cuando, hace unos días, Barrero pudo abrir su piso, ubicado en la calle Custodia, en el barrio de El Llano, comprobó «el penoso estado en que lo dejaron y todos los destrozos provocados». «Daba auténtico asco. Se llevaron todos los muebles de una estancia: cama, colchón, mesitas, armarios; así como los picaportes del piso, cables y algún electrodoméstico», relata. «Todos los zócalos están rotos, la casa está llena de excrementos y suciedad. Además los sofás, cortinas y sillas están totalmente destrozados por gatos y perros, cuando yo les había prohibido tener animales», detalla. «Se me ha caído el alma a los pies», asegura desolada esta vecina de Gijón, que ahora reside en otro barrio, pero que durante meses vivió justo en el piso de enfrente de la causante de su sufrimiento. «Mi pareja y yo nos fuimos, entre otras cosas, porque si nos asomábamos al patio de luces desde el que los veíamos nos amenazaban», indica. Hace un mes EL COMERCIO, se hacía eco de la angustiosa situación de esta arrendadora que no se atrevía a dar su nombre completo ni a proporcionar más datos por miedo a las represalias que pudiera llevar a cabo la 'inquiokupa' que se encontraba instalada en su vivienda. Ahora Barrero reconoce que «he tenido mucha suerte porque esta persona ha firmado el lanzamiento, ya que ha recibido una vivienda social y mi situación se ha prorrogado solo dos años». Explica que «es totalmente aterrador» acudir a las reuniones de la Asociación de Propietarios de Viviendas contra la Inseguridad Jurídica (APROVIJ), a la que pertenece, y «escuchar las historias de personas, sobre todo mayores, que no pueden llegar a final de mes porque llevan más de 10 años con sus pisos en esta situación». Barrero admite pasado el mal trago «haber sufrido muchísimo porque me sentía en una situación de vulnerabilidad y no sabía a dónde ir». La asociación me ayudó mucho, tanto para que me asesoraran como para desahogar y hablar de lo que me estaba pasando», dice muy agradecida. 1 / Esta asociación está encabezada por Silvia Viniegra, que también protagoniza otra historia muy dura ya que hace más de una década que supo en primera persona lo que era el término 'inquiokupación' por un piso que tienen en La Calzada. «El inquilino comienza pagando el alquiler, pero a los meses, o años, deja de hacerlo, se declaran en situación de vulnerabilidad y no puedes echarlos de tu casa. Pierdes dinero, pierdes salud, lo pierdes todo», admite Silvia que reconoce padecer un desgaste anímico tremendo. «Un calvario incrementado por la aprobación del segundo 'decreto ómnibus', que mediante el decreto 11/20 prorroga la suspensión de los desahucios en escenarios de vulnerabilidad y ha acabado con nuestra última esperanza para recuperar nuestro inmueble. Ahora, tras una década de espera, volvemos a la casilla de salida», relata apesadumbrada. Concentración el día 30 Viniegra está segura de que el problema de fondo que une a personas como ella y Carmen «es mucho mayor porque mucha gente no sabe que está sufriendo este tipo de 'okupación' sigilosa ejecutada por medio del impago progresivo y que cuenta con la protección de las administraciones». Según un estudio elaborado por la Fundación Alquiler Seguro , son casi 25.000 los casos anuales de 'inquiokupación' detectados en todo el territorio nacional. Por ello, la asociación participará en una concentración, el próximo 30 de marzo, a las 11.20 horas –en referencia al decreto 11/20– en la plaza Mayor para dar visibilidad a esta situación que en Gijón calculan que «afecta a más de medio millar de personas»

