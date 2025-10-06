IU y Podemos reclaman un debate en el Consejo Social sobre el modelo de festejos de Gijón Critican su «mercantilización» y una programación pensada principalmente para la atracción de turistas y no para el disfrute de la ciudadanía

E. C. Lunes, 6 de octubre 2025, 19:12

Los portavoces de IU y de Podemos en el Ayuntamiento de Gijón, Javier Suárez Llana y Olaya Suárez, respectivamente, llevarán al Pleno de este miércoles una proposición en la que piden crear una comisión de trabjo dentro del Consejo Social Municipal que tenga por objeto abrir un debate ciudadano en torno al modelo de festejos de la ciudad. Suárez Llana ha advertido de que en estos dos últimos años ha habido un cambio en la modelo de los festejos de la ciudad y ha criticado lo que considera un proceso de «mercantilización» de los festejos organizados por Divertia, patrocinados por una conocida marca de bebidas alcohólicas y que van acompañados, según apuntó, de promociones de coches, lo que ha convertido el espacio público «en un soporte publicitario».

A juicio del portavoz de IU, también está habiendo «abusos» de patrocinios para financiar eventos privados y lucrativos, con aportaciones de hasta 100.000 euros que se conceden a su parecer sin ningún tipo de criterio objetivo. Criticó además el uso de espacio público para uso hostelero con propuestas como el Paseo Gastro, del que rechazó su ampliación, y consideró que la programación festiva está orientada a la captación de turistas, lo que contribuye a sobresaturar zonas que ya estaban saturadas, como Cimavilla. Todo ello, para Suárez Llana, conlleva una «pérdida de identidad» y supone reducir las políticas de festejos «a otro nicho de negocio».

También Olaya Suárez ha alertado de que la privatización del espacio público, con acciones como el Paseo Gastro o la proliferación de terrazas hosteleras, lleva pareja una orientación de los festejos a la turistificación de la ciudad. Ha considerado «altamente preocupante» el patrocinio de los festejos por parte de marcas alcohólicas, especialmente de cara a la gente joven. La portavoz de Podemos abogó por descentralizar los festejos y cambiar su modelo, además de destacar la necesidad de tener en cuenta a los gijoneses a la hora de programarlos, cambiando un modelo que considera «altamente dañino» para el municipio.