El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
El portavoz municipal de Izquierda Unida, Javier Suárez, Llana, este viernes, en la sala de prensa del Ayuntamiento de Gijón. E. C.

IU propone que Gijón diseñe la 'objetoteca municipal', un programa de intercambio de objetos

La iniciativa pretende impulsar el acceso a utensilios, herramientas y otros productos a través de la cesión, el préstamo o el alquiler

Carlos Amado

Carlos Amado

Gijón

Viernes, 3 de octubre 2025, 13:01

Comenta

Izquierda Unida presentará un ruego al Pleno de la próxima semana para que el Ayuntamiento de Gijón diseñe un proyecto piloto para poner en marcha ... lo que en otras localidades se denomina 'objetoteca municipal', en el marco de las políticas de prevención y reutilización de residuos impulsadas por la Concejalía de Medio Ambiente y Emulsa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Principado requisa por orden judicial los animales del ganadero asesinado en Ribadesella
  2. 2 El Boombastic anuncia su despedida: «Gracias por estos cuatro años»
  3. 3

    Condenado a cárcel un menor por una violación grupal a una prostituta en el Nalón
  4. 4

    La mujer que un hospital de Santander dio por muerta
  5. 5

    Un grupo de empresarios quiere abrir un espacio gastro en la primera planta del Mercado del Sur en Gijón
  6. 6

    El Ayuntamiento de Oviedo ordena cerrar el Kuivi por falta de licencia y el espacio presenta alegaciones
  7. 7 Los estudiantes asturianos, en huelga «por el fin del genocidio» en Gaza
  8. 8 Hospitales y centros de salud bajo mínimos en Asturias por la huelga de médicos: «Es por nuestra dignidad»
  9. 9

    Cascos propone que el Gobierno compre la concesión a Aucalsa y aplique una bonificación del 100% hasta 2050
  10. 10 Octubre llena la agenda de Asturias: todos los planes del fin de semana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio IU propone que Gijón diseñe la 'objetoteca municipal', un programa de intercambio de objetos

IU propone que Gijón diseñe la &#039;objetoteca municipal&#039;, un programa de intercambio de objetos