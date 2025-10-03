IU propone que Gijón diseñe la 'objetoteca municipal', un programa de intercambio de objetos

Izquierda Unida presentará un ruego al Pleno de la próxima semana para que el Ayuntamiento de Gijón diseñe un proyecto piloto para poner en marcha ... lo que en otras localidades se denomina 'objetoteca municipal', en el marco de las políticas de prevención y reutilización de residuos impulsadas por la Concejalía de Medio Ambiente y Emulsa.

«Es una iniciativa que también se llama biblioteca de las cosas, por la analogía que tiene con las bibliotecas de libros que conocemos y lo que busca es ser un recurso municipal que facilite el acceso de los vecinos a utensilios, herramientas y otros productos a través de un sistema similar al de las bibliotecas municipales, de cesión, de préstamo o incluso podría valorarse en función del tipo de producto de un alquiler simbólico», argumentó el portavoz municipal de la formación, Javier Suárez Llana.

El objetivo de esta propuesta de IU es «evitar la compra de artículos a los que no les vamos a dar un uso intensivo y que en muchas ocasiones además acaban con suerte guardados en casa y en muchos casos generando residuos en el contenedor que tenemos debajo de casa». «Al final se trata de huir de la lógica del consumo y prevenir la generación de residuos, generando una alternativa al alcance de cualquier vecino y una alternativa comunitaria que sirve para satisfacer necesidades puntuales que podemos tener pero hacerlo de una manera mucho más sostenible», señaló Suárez Llana.

El edil de IU remarcó que se trata de proyectos que ya se han puesto en marcha en otras ciudades, como Santander, Barcelona o Málaga, en algunos casos desde la iniciativa asociativa y vecinal y en otros desde la municipal. Suárez Llana puso de manifiesto que en Gijón «ya existen experiencias informales de intercambio o uso compartido», como los pormovidos por Emulsa a través de ReusAPP, que «pone en contacto a vecinos que quieren o bien deshacerse de un producto que puede ser reutilizado o bien adquirir uno». «Luego existen infinitud de experiencias asociativas que ponen el intercambio o el préstamo como fórmula para adquirir diferentes productos, como los bancos de intercambio de libros de los colegios y los institutos de la ciudad o también el que desarrolla el Conseyu de la Mocedá para reutilizar libros que son prestados para el uso durante el curso y luego son devueltos», destacó el portavoz de IU, que también incluyó en estas iniciativas el Centro de Recursos para Asociaciones, también del Conseyu de la Mocedá.

En definitiva, como explicó Suárez Llana, se trata de «crear algo que ya no esté vinculado directamente a un uso asociativo, sino a un uso vecinal». «Además enlaza perfectamente con los objetivos del Plan de Residuos Cero, que se aprobó hace unos meses y que pone el foco no sólo en la reutilización sino también en la prevención de residuos, que sería una de las características fundamentales de un servicio como este», concluyó.