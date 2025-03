Luisa María Fernanda 'Nani'

Comenta Compartir

Corrían los años cuarenta del pasado siglo XX, tiempos nada fáciles de postguerra en muchos aspectos, pero que también nos dejaron huellas y gratos recuerdos de aquella libertad en que las calles eran de los chiquillos, y no digamos la playa de San Lorenzo convertida en auténtica escuela de fútbol, con un muro y avenida como circuito para ciclismo, motorismo y otras muchas actividades lúdicas y deportivas. Pocos medios económicos, eso sí es cierto, pero no exento de espíritu olímpico y afán de superación.

Y en ese escenario, que en algunos aspectos se echa de menos, surgió hace ahora 80 años un grupo de jóvenes gijoneses que, entusiasmados por el éxito de una carrera de motocicletas celebrada en el año 1944, precisamente en la avenida de Rufo García Rendueles, el Muro, al año siguiente acordaron crear la Peña Motorista de Asturias. Entre ellos se encontraba Luis Menéndez Meléndez, más conocido como 'Luis Cacao' por su condición de importador y comerciante de dicho producto, y también destacado piloto de motocicletas y coches.

Bueno, pues resulta que Luis Menéndez o 'Luis Cacao' contrajo matrimonio con María Luisa Rougeot García, de origen francés, de cuya unión nacieron sus dos hijas, Carmen y nuestro personaje de hoy, quien no obstante ser bautizada como Luisa María Fernández, pasaría a la historia de este Gijón del alma como 'Nani' simplemente. Pero ella que con el paso de los años, no muchos, ya que nacida en Gijón el 4 de mayo de 1946, poco después del fausto acontecimiento deportivo del mundo del motor ya citado, cuando todavía alternaba los estudios de música con su formación en el Colegio del Santo Ángel, cumplidos los 13 años ya se subió de copiloto con su progenitor, que formaba parte de la recién creada Escudería GES, conduciendo un Topolino Seat-600, y carrera tras carrera y manejando un despertador de la época en pruebas de regularidad, lograron un sonado triunfo en dos ocasiones en el Rally Picos de Europa. Huelga añadir que situándonos en aquellos años, una jovencísima 'Nani' entre pilotos y coches de competición era toda un novedosa atracción, y más sorprendente aún, cuando en aquel Gijón en que todos se conocían, eran sabedores de que aquella jovencísima copiloto era una aventajada alumna de la Escuela de Música de Enrique Truan, y que previos exámenes en los conservatorios de Oviedo y Madrid, llegó a obtener el título de Profesora de Piano, actividad que ejerció y disfrutó impartiendo clases durante unos años, hasta que, nada de extrañar, conoció a otro gijonés no menos apasionado por el deporte del motor, Rafael Loredo Coste, con el que contrajo matrimonio, y su vida cambió, aunque solo en algunos aspectos, ya que abandonó la música profesionalmente, no así su condición de apasionada melómana, mientras venían al mundo sus dos hijos, Eva y Rafael.

Podemos afirmar, por haberla conocido y tratado personalmente, que 'Nani', nuestro personaje de hoy, tuvo una vida intensa, interesante y apasionada en su trabajo siempre al lado de su esposo con el que, también de copiloto, obtuvo relevantes éxitos en rallies como el 'Costa Cantábrica', 'Subida a La Madera', 'Rally del Principado' y otras incursiones por Cádiz, Sevilla y Alicante, donde siempre al lado de su esposo dejaron huella en las pruebas de regularidad.

Promotora de la obra de Truan

Pero la vida y obra de 'Nani', la hija de Luis 'Cacao', ha sido un ejemplo de laboriosidad, humanismo y entrega a cuanto se dedicaba, ya que podemos afirmar que triunfó plenamente como esposa, madre y emprendedora en la empresa 'Color Comunicación' a la par con Rafael Loredo, su marido, ubicada primero en la calle Asturias, luego en Moros y finalmente en la de Covadonga, donde hicieron historia con la creación de los ejes comerciales de las calles Corrida y Moros, la publicación periódica de la revista 'Gijón' para el Ayuntamiento, y colaboró eficazmente en la fundación del Foro Jovellanos, donde su esposo Rafael Loredo también fue socio fundador y secretario. 'Nani' formaba parte del Club de Filosofía de Gijón, donde tuvo una participación activa durante 25 años de su vida, y fue una fiel conservadora y promotora de la obra del compositor Enrique Truan, plasmado en el homenaje que merecida y solemnemente se celebró en el Teatro Jovellanos de Gijón con motivo del aniversario de su nacimiento.

Luisa María Fernanda 'Nani' falleció en Gijón el día 29 de diciembre de 2022 a los 76 años de edad, cuando ya era abuela de su nieto Luis. No sería justo concluir estas líneas sin dejar constancia de la ingente actividad de 'Nani', mujer vanguardista como vemos que se ve reflejada también en sus colaboraciones en la revista especializada que edita la Escudería 'GES & PMA', fiel continuadora de aquella Peña Motorista de Asturias que como ya dejamos constancia cumplirá en julio su ochenta aniversario, y donde son conscientes de lo que para ellos y para el deporte del motor en Gijón supuso 'Nani' Menéndez Rougeot y su esposo Rafael Loredo Coste, que aún sigue en activo como fiel guardián de la historia del automovilismo en general y en Asturias en particular; quien recuerda a su esposa sobre todo por su humanismo, dedicación a la familia y sus valores cristianos que la llevaron a dedicar gran parte de su vida en beneficio de los que más lo necesitaban. Estamos seguros que por todo ello ha recibido su premio para toda la eternidad.