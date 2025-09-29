Leer con los dedos o dar una segunda vida a la ropa para conocer la labor de los voluntarios

Tomás Fernández Velilla, jefe de Servicio de Educación y de Protección del Medio Natural, y Jesús Martínez Salvador, presidente del Botánico, junto a representantes de las distintas asociaciones participantes en el II Encuentro de Voluntariado.

La II edición del Encuentro de Voluntarios en el Jardín Botánico, en Gijón, se celebrará del 3 al 5 de octubre. En esta ocasión, participarán más de veinte asociaciones y habrá, en total, 46 actividades. La entrada del sábado y del domingo será totalmente gratuita, al igual que los distintos talleres que se organizarán.

La idea detrás del encuentro es que «a través de un ambiente lúdico y festivo se conozca la labor que desempeña cada una de las organizaciones participantes», explicó Tomás Fernández Velilla, jefe de Servicio de Educación y de Protección del Medio Natural, que presentó la iniciativa este lunes junto al presidente del Jardín Botánico, Jesús Martínez Salvador. A su vez, estos tres días serán «un nexo de unión entre organizaciones de diferentes ámbitos: medioambiente, sanitario, social, cultural, etcétera», añadió. Los puestos de cada asociación se concentrarán en la Quintana de Rionda, así como la mayoría de los talleres.

El encuentro comenzará este viernes con una mesa redonda bajo título 'Las entidades de voluntariado y la resilencia social' en el que intervendrá Eloína Bermejo, responsable del Programa de Dimensión de la Caridad de Cáritas, Jorge Enrique González, presidente de Expoacción, Yolanda Calero, Presidenta de Asturias de la Asociación Española Contra el Cáncer, y Paco Ramos, de Ecologistas en Acción.

El sábado la jornada contará con talleres por la mañana para conocer referentes de la comunidad gitana, aprender cómo ayudar en una emergencia o una actividad de reciclado de ropa en la que se transformará una vieja camiseta en una pequeña bolsa. También se podrá aprender a leer con los dedos o conocer la colmena del Botánico. Para los más pequeños, habrá teatro infantil 'El abrigo de los cuentos' de Olga Cuervo y a las 16 horas con 'El mago más pequeño del mundo' de Adrián Conde. También podrán conocer todos los secretos de la huerta a las 11 horas en 'La huerta en colores'.

Para finalizar la jornada del sábado habrá un recital de piano a cargo del pianista Manuel López, que tras sufrir un ictus y una distonía focal que le impidieron seguir tocando con ambas manos reinventó su técnica para tocar solo con la izquierda. Será a las 18 horas.

El domingo habrá una ruta de los bosques naturales, a las once de la mañana, una actividad libre de dibujo de los rincones que más le guste al público del Botánico, será a las once de la mañana. Se hará una lectura poética en homenaje al poeta asturiano Ángel González al mediodía.

La música volverá al Botánico a las 13.30 horas con el concierto de la Orquesta Langreana de Plecto. Por la tarde, habrá una charla sobre las aves en la tradición oral asturiana a las 16 horas y a las 16.30 horas, se celebrará el taller 'Dando la chapa' en el que se aprenderá a hacer chapas. Además de estas, habrá muchas más actividades.

Las asociaciones participantes son: ACCEM, AIDA Books & More, Asociación de Amigos del Botánico de Gijón, Asociación Asturiana para el Cambio Social Nómades, Asociación para la Defensa de las Abejas del Principado, Asociación Belenista de Gijón, Asociación Española Contra el Cáncer, Asociación Ictus de Asturias y Otras Lesiones Cerebrales Adquiridas, Asociación Párkinson Jovellanos, Asociación Urban Sketchers Asturias, Cáritas, Colectivo Ornitológico Carbayera del Tragamón, Cruz Roja Asturias, Grupo Poético Encadenados, Once, Fundación Secretariado Gitano, Greenpeace, Grupo Scout 635 Keltikhé, Mar de Niebla, Plataforma de Voluntariado de Asturias, XEGA.