«Esta jefatura es una apuesta por la seguridad y por la dignidad del trabajo de los policías»

Fue un San Miguel especial, de doble celebración. La Policía Local de Gijón ha inaugurado oficialmente la nueva jefatura coincidiendo con los actos del ... patrón. «Son dos momentos que tienen gran significado para la ciudad, la inauguración del nuevo edificio y la festividad del patrón. Es un día para mirar con orgullo lo que hemos construido y también para renovar el compromiso con lo más importante: la seguridad, la convivencia y la libertad de toda la ciudadanía», señaló la alcaldesa Carmen Moriyón durante el acto celebrado en el hall de las recién estrenadas instalaciones.

«Esta inversión pública de 14 millones de euros entre obra y equipamiento no es un fin en sí misma, es una apuesta por la seguridad, por la dignidad de las condiciones de trabajo de nuestros profesionales y por la calidad del servicio que ofrecemos a cada barrio y a cada persona que vive o visita Gijón», abundó la regidora, quien destacó que «hace ocho años tuve la responsabilidad de poner en marcha la puesta en marcha de esta jefatura y en este mandato he tenido la responsabilidad de reactivarla tras una paralización injustificada. No es un reproche. Cada uno es responsable de sus propias decisiones y de explicarlas a la ciudadanía. Lo digo por respeto a la verdad y a la coherencia».

Los encargados de cortar la cinta que, de forma simbólica, señalaba la apertura del edificio –ubicado junto al Palacio de Justicia– fueron la propia alcaldesa, la concejala de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Nuria Bravo, y el nuevo jefe de la Policía Local, Arturo Artime, quien ejerció de anfitrión de los muchos representantes de los estamentos sociales y empresariales que acompañaron a la Policía Local en el día de su patrón. Asistieron, entre otros, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), Jesús Chamorro; la viceconsejera de Justicia, Encarnación Vicente; los mandos de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, de las fuerzas armadas; y también de la judicatura, fiscalía y de los colegios de abogados y procuradores, así como asociaciones vecinales y familiares de los agentes condecorados.

Fueron 24 los policías que recibieron un reconocimiento «por su profesionalidad y actuaciones», a lo que se sumó la mención especial genérica para los efectivos que acudieron de forma voluntaria a trabajar durante el apagón general del 28 de abril, «por su predisposición e implicación para mitigar los efectos adversos ante la grave situación que se vivió ese día».

Fueron también distinguidos el capitán de la Guardia Civil de Gijón, Agustín Villar Píriz, «por su implicación en el desempeño de sus funciones y muy especialmente por mantener un alto grado de coordinación con la Policía Local» y al inspector Miguel Ángel Gil Ruiz «por su colaboración y coordinación».

En relación a personas pertenecientes a instituciones o empresas que colaboración con el cuerpo, fueron distinguidas Dolores María Toyos, enfermera del Servicio de Prevención de Salud Laboral; José María Meana, director de la escuela de fútbol de Mareo; Luis Laria, presidente de Cepesma; y Ana Díaz Costales, trabajadora de las instalaciones del Patronato Deportivo. También a ciudadanos, por colaboraciones con la Policía Local: a la taxista María del Mar Suárez por posibilitar la detención de un agresor; a N. C. G. y Hugo Pisonero por rescatar a un hombre que se estaba ahogando en la playa de Poniente; a Eva Hernández González por ayudar en unas maniobras cardiopulmonares a un ciudadano; y a Aitor Méndez y Aroa Zapico por un altercado en las piscinas de El Coto.