Los policías y ciudadanos que recibieron un reconocimiento durante los actos de celebración de San Miguel, patrón de la Policía Local.

Los policías y ciudadanos que recibieron un reconocimiento durante los actos de celebración de San Miguel, patrón de la Policía Local.
Nueva comisaría de la Policía Local de Gijón

«Esta jefatura es una apuesta por la seguridad y por la dignidad del trabajo de los policías»

La alcaldesa de Gijón Carmen Moriyón afea en el acto inaugural que la nueva sede de la Policía Local sufrió «una paralización injustificada» durante el mandato anterior

Olaya Suárez

Olaya Suárez

Gijón

Lunes, 29 de septiembre 2025, 20:08

Fue un San Miguel especial, de doble celebración. La Policía Local de Gijón ha inaugurado oficialmente la nueva jefatura coincidiendo con los actos del ... patrón. «Son dos momentos que tienen gran significado para la ciudad, la inauguración del nuevo edificio y la festividad del patrón. Es un día para mirar con orgullo lo que hemos construido y también para renovar el compromiso con lo más importante: la seguridad, la convivencia y la libertad de toda la ciudadanía», señaló la alcaldesa Carmen Moriyón durante el acto celebrado en el hall de las recién estrenadas instalaciones.

