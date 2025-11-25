Montserrat López Moro, edil de Cultura: «La memoria es el pilar de una sociedad realmente democrática»

Más que un simple programa de actividades, la quinta edición de las Jornadas de Educación e Historia con Memoria es «un encuentro con nuestra identidad ... colectiva, nuestras voces silenciadas y el valor de la memoria como pilar de una sociedad democrática». Así lo resumió este lunes la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Gijón, Montserrat López Moro, en la inauguración de los actos que tendrán lugar hasta el jueves en la Escuela de Comercio.

Durante los próximos días, diferentes seminarios y talleres abordarán temas como la memoria democrática de las mujeres, la memoria narrada a través del cómic –exposición hasta el 7 de diciembre en la Biblioteca Jovellanos– o el valor de los lugares de memoria como espacios de conocimiento, reconocimiento y reparación. Además, muestran un «compromiso firme» con la comunidad educativa, con dos talleres que se impartirán el miércoles dirigidos específicamente a profesorado de tercero y cuarto de la ESO y de primero y segundo de Bachillerato, potenciales «sembradores de memoria para las nuevas generaciones», remarcó la edil.

El 'Héroes del Simancas'

La investigadora científica del CSIC Carmen Ortiz –cuya labor se ha centrado en las ciencias antropológicas en el mundo ibérico, la cultura popular y sus modos expresivos en contextos urbanos– fue la encargada de abrir las jornadas con la disertación 'Los lugares de memoria como espacios de conocimiento y reconocimiento'.

En ella, puso el foco en el retraso de España frente a otros países en la implantación de políticas públicas de memoria y aclaró que, los espacios de memoria, pueden ser «desde un archivo, un símbolo o un lema hasta un acontecimiento...». Algo a priori tan sencillo como la colocación de placas conmemorativas, pero que «exige reconocimiento y consenso social y político en torno a ello».

En el caso concreto del monumento 'Héroes del Simancas', en la fachada del colegio la Inmaculada, explicó cómo el régimen vencedor utilizó memoriales de piedra para honrar a sus muertos y, a la vez, borrar a los vencidos, dejándolos sin nombre ni recuerdo.

El programa completo

► Martes. 'La memoria democrática de las mujeres', con Beatriz García Prieto (17.30 horas). 'La memoria democrática de Asturias en el cómic', con Norman Fernández y Arantza Margolles (18.30 horas). 'Carlos Luis Barredo Fernández: exhumación del olvido del último alcalde republicano de Grado', con Cristian Rangel (19.30 horas).

► Miércoles. Taller 1. Cómic y memoria democrática, impartido por Noel Tuñón, profesor de Geografía e Historia del IES Roces. Taller 2. ¿Derribar el monumento? Problematizar la Historia del Arte desde la memoria democrática, a cargo de Rosa Rodríguez, profesora de Geografía e Historia del IES Padre Feijoo (de 17.30 a 20.30 horas).

► Jueves. 'El feminismo asturiano en la oposición al franquismo y en la transición democrática. Vivencias, conciencia y acción política', con Carmen Suárez (18.30 horas). Proyección del documental 'Las maestras de la República', con su directora, Pilar Pérez Solano (19.30 horas).

► Hasta el 7 de diciembre. Exposición 'La memoria democrática de Asturias en el cómic', en la sala de exposiciones de la Biblioteca Jovellanos.