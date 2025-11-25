El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Gobierno opta por la fiscal contra violencia de género Teresa Peramato para sustituir a García Ortiz
Manuel González, jefe del departamento de Educación de la Fundación de Cultura; Verónica Rodríguez, jefa del departamento de Innovación Cultural; Carmen Ortiz, investigadora y ponente; Montserrat López Moro, edil de Cultura, y Aitor Martínez Valdajos, director de la fundación. Damián Arienza
Jornadas de Educación e Historia con Memoria en Gijón

Montserrat López Moro, edil de Cultura: «La memoria es el pilar de una sociedad realmente democrática»

La quinta edición de las jornadas de Educación e Historia con Memoria bucea en el pasado a través de las mujeres, el cómic o los espacios

María Agra

María Agra

Gijón

Martes, 25 de noviembre 2025, 07:37

Comenta

Más que un simple programa de actividades, la quinta edición de las Jornadas de Educación e Historia con Memoria es «un encuentro con nuestra identidad ... colectiva, nuestras voces silenciadas y el valor de la memoria como pilar de una sociedad democrática». Así lo resumió este lunes la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Gijón, Montserrat López Moro, en la inauguración de los actos que tendrán lugar hasta el jueves en la Escuela de Comercio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido por agredir sexualmente a sus dos compañeras de piso en Gijón
  2. 2 Gripe aviar en Asturias: detectan un foco en el Parque Isabel la Católica de Gijón
  3. 3

    «Mi ex se lleva a mi hijo cada fin de semana a casa del asesino de mi hermana»
  4. 4

    Los funcionarios cobrarán casi 3.200 euros al mes en 14 pagas tras la subida del 11%
  5. 5 Este el restaurante de Asturias en el que se cocina el mejor pote asturiano
  6. 6 A prisión tras sembrar la alarma entre menores y conductores de Avilés: ocho delitos en menos de un mes
  7. 7 ¿Cuándo se encienden las luces de Navidad en Gijón, Oviedo y Avilés?
  8. 8

    Gijón intensifica la lucha contra las ratas
  9. 9 Robó joyas por valor de 22.000 euros a las personas dependientes a las que cuidaba en Langreo y San Martín del Rey Aurelio
  10. 10

    Detenido en La Habana el profesor gallego condenado por violar a una alumna

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Montserrat López Moro, edil de Cultura: «La memoria es el pilar de una sociedad realmente democrática»

Montserrat López Moro, edil de Cultura: «La memoria es el pilar de una sociedad realmente democrática»