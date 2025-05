Gijón acoge las jornadas de neuroliderazgo en femenino: «Un encuentro para transformar desde la autenticidad»

E. C.

Leticia González Gijón Viernes, 23 de mayo 2025, 07:57

Este viernes y sábado, Gijón acogerá en el Bioparc Acuario y en la Antigua Rula de Gijón, el encuentro 'Neuroliderazgo: Liderando en Femenino', un encuentro abierto a todas las personas interesadas en explorar una manera diferente de dirigir: más consciente, colaborativa, conectada con las emociones, el cuerpo y la intuición.

Moderada por Leticia Álvarez, directora adjunta de EL COMERCIO, la primera jornada ofrecerá a las 12.30 una interesante mesa redonda titulada 'Liderazgo con perspectiva multidisciplinar' que abordará los retos, aprendizajes y oportunidades del liderazgo en ámbitos tan diversos como la banca, el deporte, la industria y el emprendimiento. Esta actividad reunirá a referentes de distintos sectores para dialogar sobre dirección de equipos desde una mirada transversal y contará con la participación de voces como la de Ana Fernández Menéndez, directora regional de Banco Sabadell; Sara Lolo, capitana del Telecable Hockey Club; Fernando Garoz, gerente de Estela Belleza; y Patricia González Leiva, ingeniera de proceso en ArcelorMittal.

A lo largo de estas dos sesiones, mujeres y hombres referentes en distintos sectores compartirán experiencias reales, así como dinámicas vivenciales, talleres y espacios de conexión que invitan a detenerse un instante, reflexionar y reconectar con lo que de verdad importa: las personas.

Entre las ponentes y participantes destacan Montse Pujada, coach y emprendedora especializada en transformación personal y Patricia R. Cima, divulgadora y formadora en neuroliderazgo.

Con enfoque de género e inclusiva, «esta cita no es solo para mujeres», informaron desde la dirección, es una invitación abierta a personas comprometidas con liderar de una forma más humana, innovadora y coherente «personas que creen que otra forma de liderar es posible».

En el programa del viernes que se desarrollará en el Bioparc Acuario destaca la ponencia de las 10.35: 'Tu cerebro no quiere líderes (pero tú sí puedes)'. Patricia R. Cima abordará el desafío de ejercer el liderazgo en un mundo cambiante y caótico, enfatizando que «en la actualidad liderar ya no es una opción, sino una necesidad, pero nuestros cerebros siguen operando desde mecanismos primitivos diseñados para la supervivencia, no para liderar en entornos complejos como los actuales». Cima presentará el neuroliderazgo con un enfoque que aplica conocimientos de la neurociencia para dirigir con mayor consciencia, inteligencia emocional y eficacia. Según explicó, «liderar bien hoy requiere comprender cómo funciona el cerebro y aprender a gestionarlo para responder mejor al cambio, la presión y la toma de decisiones».

R. Cima subrayó la importancia de liderar desde la autenticidad femenina, sin renunciar a la sensibilidad ni adoptar modelos masculinos. «Debemos identificar los retos actuales del liderazgo femenino, desde gestionar la conciliación sin perderse, hasta superar el síndrome de la impostora, aprender a decir «no» sin culpa o «atreverse a brillar sin miedo al juicio», destacando la importancia de integrar intuición y racionalidad como fortalezas complementarias. «El mundo necesita más mujeres visibles, liderando desde su autenticidad», concluyó.

A las 11.45, Montse Pujada ofrecerá 'Ambición femenina: crear, emprender, liderar y brillar'. Centrada en el desarrollo personal y profesional desde una perspectiva transformadora y empoderadora, en su primera intervención se dirigirá especialmente a mujeres emprendedoras con una sensibilidad y ambición auténtica. La ponencia abordará la necesidad de redefinir el concepto de ambición en las mujeres, desmitificando la idea de que desear más es egoísta, y presentándola, en cambio, como un impulso vital hacia la autenticidad y la expansión personal. «Es importante aprender a gestionar esta ambición sin caer en el agotamiento, superando miedos y creencias limitantes. Mi propósito es proporcionar herramientas prácticas para aplicarlas en el día a día», explicó Pujada. «La ambición nace del alma, actúa como guía hacia el bienestar y debe estar alineada con el respeto y el autocuidado», añadió.

Al respecto de su segunda conferencia, 'Decidida: Conecta con la energía de la decisión', la coach informa, «estará orientada a un público más amplio, no exclusivamente emprendedor, y se centrará en cómo tomar decisiones trascendentales y expansivas. A través de un recorrido en ocho pasos, el público asistente irá conectando progresivamente con su poder de elección, con el objetivo de salir del encuentro fortalecidos para tomar decisiones clave en su vida, aquellas que marcan un antes y un después», explicó Pujada sobre la ponencia de las 18 horas.

Con el lema 'Llegar lejos en la vida es llegar a estar cerca de ti misma', Pujada confiesa que su lugar natural está entre las personas, «para impulsarlas, para que se sientan bien con ellas mismas, que se liberen de frenos y limitaciones e impulsen sueños, anhelos y ambiciones».

La programación para el sábado en la Antigua Rula comenzará a las 10.00 h con la dinámica de bienvenida 'El pulso colectivo', «una actividad participativa diseñada para generar cohesión entre las personas asistentes y activar la energía grupal desde el inicio». A las 10.30, tendrá lugar la sesión 'Lidérate con movimiento', dirigida por Merijou, facilitadora en terapias holísticas, que propone una reflexión corporal sobre el liderazgo personal a través del movimiento consciente. A las 12.00, Vera Ciria Jarrett, especialista en experiencias corporativas, ofrecerá la ponencia 'El potencial de tu curiosidad', poniendo en valor esta capacidad como motor clave para la innovación, la adaptación y el liderazgo creativo en entornos laborales cambiantes.

El bloque matinal concluirá a las 13.00 con un taller práctico a cargo de Olga Pérez, especialista en liderazgo STEAMM (ciencia, tecnología, ingeniería, artes, matemáticas y mindfulness).

Estas jornadas se presentan como una serie de herramientas aplicables al día a día para liderar desde un enfoque integrador y estratégico, combinando competencias técnicas con habilidades emocionales y de pensamiento crítico. Una oportunidad única para crecer en todos los sentidos.