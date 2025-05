Jornada de puertas abiertas en la EPI: el Parque Tecnológico de Gijón oferta 200 plazas para prácticas

Leticia González Gijón Miércoles, 14 de mayo 2025, 17:53 Comenta Compartir

La Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón recibió esta mañana a estudiantes de secundaria llegados de toda Asturias para participar en las ya tradicionales jornadas de puertas abiertas. La información, dirigida al alumnado y familiares interesados en conocer de primera mano el centro y sus opciones académicas, comenzó con una charla en el salón de actos del edificio polivalente a cargo de la subdirectora de estudiantes Placeres González.

Con ánimo de estimular las matriculaciones, González puso en valor la ubicación privilegiada del campus de cara a las prácticas en empresas desarrolladas en cuarto curso, «por nuestra proximidad contamos con un espacio ideal como es el Parque Científico y Tecnológico que cada año pone a disposición del alumnado 200 ofertas para prácticas remuneradas», aclaró antes de abordar los programas Erasmus y SICUE, este último un programa de movilidad nacional menos conocido que permite al alumnado universitario realizar parte de sus estudios en una universidad española distinta a la suya, eso sí, no subvencionado», puntualizó.

A continuación desgranó punto por punto la planificación para dicha jornada donde, además de la propia charla, se realizó un recorrido para conocer las distintas instalaciones con las que cuenta el campus como son la cafetería, el gimnasio en la Escuela de Marina, el comedor donde pueden llevar su propia comida o la biblioteca. Posteriormente, ya con el alumnado dividido por intereses, se celebraron reuniones específicas a cargo de los respectivos coordinadores de grados para hablarles de las salidas profesionales y de las peculiaridades propias de cada uno de ellos.

Entre el alumnado asistente llegó del Codema Berta Garcíablanco, «el año que viene me gustaría estudiar Ingeniería Mecánica y creo que es interesante asistir a las jornadas de puertas abiertas para conocer más el centro. A priori no creo que haya dificultad para entrar al no ser una carrera muy demandada, pero sí que me consta que el primer año se cae mucha gente al comprobar su dificultad». Su amiga y compañera de clase Ana Roces comentó, «en el bachiller tecnológico éramos cinco chicas de unos treinta y cinco alumnos. Creo que el hecho de que haya menos mujeres interesadas en ingenierías es por una cuestión de estereotipos de género; ellas se inclinan más por lo social y la salud», explicó en referencia a la escasa representación femenina habida en estas jornadas.

Del IES la Laboral llegó Marco Fernández, «estaba interesado en hacer una ingeniería, pero no tenía claro cuál escoger y quería informarme. Básicamente mi primera opción era Ingeniería de Datos, y como segunda una tipo Mecánica, que es verdad que piden menos nota y quizás opte a ella como puente de primer año». Su amigo Jon Leo, también de La Laboral comentó, «yo ya tengo claro qué ingeniería hacer, pero quiero centrar bien la opción que tengo y conocer más detalles del grado y del centro».

Marco Fernández y Jon Leo durante la charla informativa.

La ponente detalló el catálogo de grados impartidos en el campus de Gijón; Ciencia e Ingeniería de Datos, Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información e Ingeniería en Tecnologías y Servicios de Telecomunicación. Además comentó que desde no hace mucho la rama industrial se desgrana en seis grados independientes; Organización Industrial, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Eléctrica, Electrónica Industrial y Automática; Química Industrial y Tecnologías Industriales, además de dos nuevos dobles grados de la rama TIC.

Continuó explicando las notas de corte previstas para este curso, advirtiendo que pueden variar en base a la demanda. Explicó las vías para la prescripción y la matrícula y las interesantes ventajas de adherirse al programa Mentor, consistente en una red de apoyo al alumnado de primer curso brindada por alumnado veterano. Además, animó a todo el mundo a asociarse en algunas de las iniciativas de la Universidad de Oviedo creadas y capitaneadas por jóvenes ingenieros como el Wolfast de Uniovi, que participa con su prototipo de carreras en la competición Motostudent; o el 4Space, enfocado en vehículos autónomos, incluyendo drones (aéreos) y rovers (terrestres y marítimos), y que participan en competiciones como la European Rover Challenge.

La charla finalizó con unas palabras de la subdirectora de estudiantes invitándoles a visitar la página de la Universidad y las redes sociales de la misma. «Animamos a todo el mundo a estudiar alguno de nuestros grados, las empresas están deseosas de contratar a nuevos ingenieros», concluyó antes de pasar a realizar el recorrido por las instalaciones del centro.