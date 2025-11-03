El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

José Luis García Nicieza, presidente de la asociación de vecinos de Veriña, en la sede vecinal. Paloma Ucha
El fiasco del vial de Jove

José Luis Nicieza, líder vecinal de Veriña: «La única opción que nos queda es ir a Madrid y hablar con el ministro»

«Llevamos 30 años con promesas incumplidas y ahora solo se trata de dar largas hasta las elecciones de 2027. No hay ninguna responsabilidad política»

María Agra

Gijón

Lunes, 3 de noviembre 2025, 22:37

Nunca es tarde si la dicha es buena. Pero debe haber dicha. En esas están, desde hace 30 años, los vecinos de la zona oeste ... de Gijón, que siguen esperando una solución para sacar el tráfico pesado de La Calzada y mejorar los accesos a El Musel. La idea pasa ahora por humanizar Príncipe de Asturias y realizar el vial por Aboño, una propuesta que no convence del todo a los vecinos. Tampoco a José Luis García Nicieza, presidente vecinal de Veriña.

