José Luis Nicieza, líder vecinal de Veriña: «La única opción que nos queda es ir a Madrid y hablar con el ministro»

Nunca es tarde si la dicha es buena. Pero debe haber dicha. En esas están, desde hace 30 años, los vecinos de la zona oeste ... de Gijón, que siguen esperando una solución para sacar el tráfico pesado de La Calzada y mejorar los accesos a El Musel. La idea pasa ahora por humanizar Príncipe de Asturias y realizar el vial por Aboño, una propuesta que no convence del todo a los vecinos. Tampoco a José Luis García Nicieza, presidente vecinal de Veriña.

–El Principado dice que licitará el nuevo vial por Aboño en 2026. ¿Se lo cree?

–Yo salí de la reunión de la semana pasada convencidísimo de que hasta 2027 no veremos nada. Lo están retrasando para hacerlo coincidir con la campaña electoral, está clarísimo. Llevamos 30 años con promesas incumplidas y ahora solo se trata de dar largas hasta las elecciones. Además, en la reunión también percibí comentarios fuera de lugar, retintín con los vecinos y ni una sola responsabilidad política. Si un proyecto lleva tres décadas parado, alguien tendría que dimitir. Es lo que sucede en cualquier empresa.

–¿Qué mínimos exigen para que no se convierta en otro fiasco?

–Lo primero, un proyecto real, con planos, memoria técnica y explicaciones concretas. No palabras sueltas ni dibujos improvisados. Nos hablaron del desdoblamiento de la GJ-10, pero sin entrar en detalles. ¿Qué pasa con el viaducto? ¿Lo amplían, lo tiran, lo duplican? ¿Y con los accesos a Beriña, Montiana, la Reguerona, Puente Seco o la Zalia? Nadie lo sabe. A las asociaciones vecinales no nos llegó ninguna información.

–¿Cuáles deben ser los ejes prioritarios del nuevo proyecto?

–Debería tener mínimo cuatro carriles, dos de ida y dos de vuelta, y realizar un estudio serio de los accesos: Veriña, Montiana, la Reguerona, la entrada a Arcelor… Todo. Hay que hacerlo bien. Príncipe de Asturias no puede seguir así, pero meter todo el tráfico por Aboño sin planificación sería una locura. Hay que estudiar bien el trazado, los accesos y las conexiones.

–El Principado se comprometió a reorientar en Gijón los 300 millones previstos para el vial.

–Si seguimos retrasándolo, no va a dar con 300 millones. Si al final nos plantamos en 2027, con los retrasos y la inflación el presupuesto se quedará corto y me temo que parte se acabará quedando en Gijón, no en la zona oeste. Pero creo que hay que pensar más allá de las carreteras. En Veriña, por ejemplo, si los terrenos expropiados para el vial de Jove podrían usarse no se devuelven a sus propietartios, algo que creo que es muy difícil, podrían usarse para zonas deportivas o recreativas, no para edificar más. Pero de eso nadie habla.

–¿Cómo valoran que insista ahora en priorizar la humanización de Príncipe de Asturias mientras esperan el vial por Aboño?

–No voy a decir que sea una tomadura de pelo ni que nos toman por tontos, pero poco menos. ¿Cómo vas a humanizar Príncipe de Asturias si siguen pasando camiones? Eso no es humanizar nada. Y meter todos los camiones por Aboño, tal y como está ahora, me parece una aberración. Generaría un caos total, sobre todo por la mañana, con el tráfico que se acumula de Arcelor, la térmica, la gente que va a Avilés y Candás o los que vienen para Gijón… Hay que hacerlo por orden: primero el proyecto, luego la obra y, después, el tráfico.

–¿El sentimiento es de cansancio o desconfianza?

–Ya nadie se cree nada. Los vecinos ven maniobras políticas y engaños continuos. Cuando les cuentas algo de las reuniones, ya te miran con resignación, como diciendo 'bueno, sí, el verano que viene'. La gente está cansada y harta, pero es que ni siquiera yo me lo creo. Llevamos 30 años con lo mismo y ya hay gente que murió sin verlo y otra que nació sin saber otra cosa.

–¿Qué escenario temen si no se cumplen los compromisos?

–Todo esto es para ganar tiempo. Ahora llega Navidad y se amansa el ambiente; después, en febrero, nos dirán que lo están estudiando y que tendremos noticias en mayo. Al final llegará junio, se volverá a parar todo en verano y así se pasa otro año.

–¿Qué opina de la transparencia y participación ciudadana en todo este proceso?

–No se ha contado con los vecinos para nada. Solo nos usan para blanquear y decir que hubo reuniones, pero no se nos ha consultado, ni presentado nada, ni pedido opinión. Y, encima, cuando preguntas te responden con discursos planos de diez minutos que no dicen nada.

–Llegados a este punto, ¿qué medidas plantean tomar ahora?

–Los vecinos ya no tenemos mucho margen de maniobra. Hemos hecho de todo: manifestaciones, cartas, reuniones... La única opción sería ir a Madrid y hablar directamente con el ministro. La alcaldesa podría acompañarnos, junto a algún concejal y representanztes vecinales, para que nos reciba, aunque sea media hora, y nos diga claramente si el vial se va a hacer o no. No pedimos más. Ya estuvimos con Barbón y dice que apoya el proyecto, pero el que tiene que mover ficha es el ministro. Si hay voluntad política, esto sale. Si no, seguiremos igual dentro de diez años.

–¿Qué pide para Veriña?

–Que se nos tenga en cuenta y se compensen los impactos. La zona de la estación está muy degradada: habría que rehabilitarla, recuperar el ascensor, mejorar los accesos y crear zonas deportivas en los terrenos expropiados.