El Principado elabora un protocolo para comprometer al ministerio en la financiación del vial a El Musel por Aboño

El Principado, en paralelo a la reclamación que hace al Estado a través de la Alianza de las Infraestructuras para avanzar en la mejora de ... los accesos a El Musel, también está elaborando un protocolo general de actuación a tres bandas con el que pretende comprometer al Ministerio de Transportes en la financiación del nuevo vial por Aboño cuya viabilidad ha comenzado a estudiar.

El borrador de protocolo, al que ha tenido acceso EL COMERCIO, está fechado en mayo y se circunscribe a la mejora de los accesos al puerto de El Musel y conexiones intermodales en el entorno de Gijón. Defiende que la alternativa de acceder al puerto de El Musel mediante la construcción de un nuevo vial por Aboño es una ocasión propicia para retomar actuaciones previstas en el obsoleto protocolo de 2005, vinculado a la ampliación de El Musel, que quedaron sin ejecutar como la duplicación de la carretera GJ-10 entre Lloreda y Veriña, continuación de la duplicación de la GJ-10 entre Veriña y El Empalme, así como para potenciar el transporte ferroviario, la intermodalidad y abordar proyectos de humanización y espacios urbanos como el de Príncipe de Asturias.

El documento establece el reparto de las cargas entre dos administraciones, Ejecutivo central y Principado, dejando como único cometido al Ayuntamiento ocuparse de la ordenación del suelo y urbanismo necesarios para dar soporte al plan de actuaciones.

El borrador de documento compromete al ministerio con la planificación y ejecución de Interzalia, la estación intermodal de la ZALIA, de manera conjunta con el Principado. El ministerio también tendría que hacerse cargo del proyecto, la licitación y ejecución de las obras de la duplicación de la GJ-10 en el tramo Lloreda-Veriña, la continuación de la duplicación de la GJ-10 en el tramo entre Veriña y El Empalme, la ampliación de la GJ-10 (conexión directa con la GJ-1), el acceso por Aboño y reacondicionamiento de la GJ-1, la adecuación y reapertura del túnel de Aboño I e intervenciones ferroviarias en El Lauredal.

El protocolo está actualizándose porque en su versión de mayo aún recoge el planteamiento de la cesión de la avenida Príncipe de Asturias al Principado para ejecutar el proyecto, la licitación y ejecución de las obras de humanización , así como la permuta del vial GI-1 al ministerio. Finalmente será también el Gobierno central quien se ocupe de bulevarizar Príncipe de Asturias favoreciendo la movilidad peatonal y ciclista.

Durante la reunión de la mesa de trabajo del Consejo Social, el pasado martes, el consejero Alejandro Calvo defendió que la batería de actuaciones que conforman el plan para mejorar los accesos de El Musel y reducir el tráfico pesado en áreas urbanas de Gijón y Carreño pueden financiarse en la práctica totalidad con los recursos que había previstos para el vial de Jove soterrado. «Tenemos una justificación para poder plantear una cobertura presupuestaria plurianual para todas estas obras», indicó, al tiempo que anticipó que su ejecución «trascenderá gobiernos y legislaturas».