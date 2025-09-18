José Ramón Enguita: «Hay que hacer las alianzas necesarias para que no gobierne la izquierda actual»

Concejal del Ayuntamiento durante seis años, tras concurrir como número dos de la candidatura de Alianza Popular a las municipales de 1983 y 1987, José ... Ramón Enguita Álvarez (Venta de Baños, Palencia, 1934) recogerá este viernes, en el transcurso de una cena en el Club de Regatas, el Premio Trayectoria Ejemplar del PP de Gijón 2025. El galardón, recuperado por el presidente de la junta local Andrés Ruiz tras once años sin concederse, reconoce a quien también fuera director del Hospital de Cabueñes como «un ejemplo de destacado profesional que decide dedicar parte de su tiempo y su esfuerzo al servicio público para defender sus ideas y a los gijoneses en unos años decisivos en la construcción de la democracia». Comparte su vermú en La Fragata, en Begoña, con EL COMERCIO, para charlar sobre aquellos y estos tiempos.

–¿Qué le supone este premio?

–Estoy encantado y emocionado. Por eso, mi primera reacción es de agradecimiento. Quiero dar las gracias a la Asociación de Mayores y a todo el partido, empezando por su presidente, Andrés, a quien tuve la oportunidad de conocer en la campaña del último congreso local. Tengo que admitir que no tengo claro si merezco yo este premio cuando hay mucha gente que tiene grandes méritos, pero desde luego estoy muy contento y agradecido.

–¿Qué recuerdos tiene de su etapa como concejal en los años 80?

–En aquella época vi en mi trabajo en el Hospital de Cabueñes la manera de actuar del PSOE en cuanto llegó a la Alcaldía y, cuando me propusieron ser concejal, me pareció que era una forma de poder aportar algo en la denuncia de una forma autoritaria de ejercer el poder. Pero en el Ayuntamiento no podíamos hacer mucho más que denunciar y protestar, porque los socialistas gobernaban con el rodillo y ninguna propuesta nuestra salía adelante. De mis años de concejal, como es lógico, recuerdo cosas buenas y otras malas, pero siempre es una gran experiencia y un honor. Tuve la oportunidad de trabajar con el mejor político y mejor concejal que había, que era Francisco Álvarez-Cascos. Y conocí a mucha otra gente con la que tuve una magnífica relación, tanto de mi partido, como Gerardo Álvarez Valdés, Manuel García Santoveña, Jesús Roces… como del PSOE, como Daniel Gutiérrez Granda y Tini Areces.

–Su partido cogobierna por primera vez en Gijón. ¿Cómo está viendo a sus compañeros?

–Ya no sigo la actualidad política local al detalle, pero me alegro muchísimo y estoy encantado de poder ver a mis compañeros de partido gobernando Gijón. Y tenemos gente de muchísima valía, como Ángela Pumariega, a la que también he podido conocer en la campaña de las últimas elecciones municipales.

–¿Ha cambiado mucho la manera de hacer política local?

–Solo hay que ver los presupuestos que tenían entonces los ayuntamientos y los que manejan ahora para darse cuenta de que es una actividad completamente diferente.

–Su trayectoria profesional estuvo vinculada al Hospital de Cabueñes casi desde su inauguración y llegó a ser su director. ¿Qué le parece la paralización de las obras de ampliación?

–Entré en el hospital desde que se inauguró, en 1968. Empezó de la nada, no tenía estructura quirúrgica ni de aparataje. A lo largo de mi trayectoria allí, hasta mi jubilación, viví varias ampliaciones, entre ellas la del segundo edificio, pegado al inicial, al que cambiamos el Laboratorio de Análisis Clínicos. El Hospital de Cabueñes tiene que tener los medios para atender a una población del tamaño y las necesidades de Gijón, y lógicamente tiene que tener presupuesto suficiente para ser más grande.

–¿Debe tenerse más en cuenta a los 'veteranos' en los partidos?

–Debe tenerse en cuenta la opinión de quienes estén al tanto de los temas, tengan conocimiento en cada materia y sepan lo que hacen. A los más veteranos siempre es bueno que se les tenga un respeto y si, además, se reconoce su trayectoria, como se hace ahora conmigo, pues estupendo.

Futuro electoral

–¿Cómo ve el futuro de su partido? ¿Sería buena una coalición con Foro o mejor ir solos?

–Lo que me gustaría es que el PP gobernase en solitario. Me encantaría y creo que sería lo mejor para Gijón. Pero lo importante es que no gobierne la izquierda, sobre todo con una izquierda como la que hay ahora. Y para evitarlo hay que hacer las alianzas que sean necesarias.

–Si el PP concurre en solitario, ¿a quién le gustaría ver en el primer puesto de la lista?

–Si cito algún nombre seguro que hay otros que se pueden sentir ofendidos porque habrá muchos con méritos sobrados y además ya no conozco a muchos de los actuales dirigentes y afiliados. Sí que conozco, como le dije, a Ángela Pumariega, que ha conseguido lo que no había conseguido nadie, que es llevar a nuestro partido al gobierno de Gijón. Pero la decisión no depende de mí ni de mis gustos, la tiene que tomar el partido.