José Ramón Enguita, reconocido con el Premio Trayectoria Ejemplar del PP de Gijón

José Ramón Enguita Álvarez, exdirector del Hospital de Cabueñes y exconcejal del Ayuntamiento de Gijón, ha sido reconocido con el Premio Trayectoria Ejemplar del Partido ... Popular de Gijón, un galardón que se recupera tras más de una década sin concederse. La distinción fue anunciada durante una reunión conjunta entre Nuevas Generaciones y la Asociación de Mayores del partido, presidida por el líder local, Andrés Ruiz.

La presidenta de la Asociación de Mayores, Ana María de la Mota, fue la encargada de comunicar el nombre del homenajeado, destacando su extensa trayectoria profesional y su compromiso político. Ruiz celebró la recuperación del premio como «una forma de honrar a quienes han contribuido a construir un Gijón mejor», y elogió a Enguita como «un ejemplo de cómo un destacado profesional decide dedicar parte de su tiempo y esfuerzo al servicio público, compatibilizándolo con su trabajo y su familia».

Nacido en Venta de Baños (Palencia) en 1934, Enguita se trasladó a Gijón en su infancia. Estudió Medicina en la Universidad de Valladolid y se especializó en Análisis Clínicos y Hematología. Participó en la apertura de centros hospitalarios clave como el Hospital General de Asturias y la Residencia Sanitaria José Gómez Sabugo, hoy HUCA y Hospital de Cabueñes. En este último desarrolló la mayor parte de su carrera, llegando a dirigirlo entre 1981 y 1983.

Además de su labor médica, impartió formación en centros de referencia y presidió el XXVI Congreso Nacional de la Asociación Española de Biopatología Clínica en 1979. En el ámbito político, fue concejal del Ayuntamiento de Gijón durante seis años, tras presentarse en las listas de Alianza Popular en 1983 y 1987. Ya jubilado, volvió a figurar en la candidatura municipal del PP en 2023, ocupando el puesto número 23 en la lista encabezada por Ángela Pumariega.