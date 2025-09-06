El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

José Ramón Enguita, reconocido con el Premio Trayectoria Ejemplar del PP de Gijón

La distinción, anunciada en una reunión intergeneracional entre Nuevas Generaciones y la Asociación de Mayores del partido, vuelve tras once años de pausa

E. C.

Sábado, 6 de septiembre 2025, 14:36

José Ramón Enguita Álvarez, exdirector del Hospital de Cabueñes y exconcejal del Ayuntamiento de Gijón, ha sido reconocido con el Premio Trayectoria Ejemplar del Partido ... Popular de Gijón, un galardón que se recupera tras más de una década sin concederse. La distinción fue anunciada durante una reunión conjunta entre Nuevas Generaciones y la Asociación de Mayores del partido, presidida por el líder local, Andrés Ruiz.

