Con José Taboada, el artista gijonés que versiona a 'El Flaco', «nos dieron las 10»

Con un cielo lleno de estrellas, mirando a la playa de San Lorenzo de Gijón desde Campo Valdés y guitarra en mano «pasé una ... de las mejores noches de verano de mi vida mientras la gente en silencio me escuchaba», relató a EL COMERCIO, este martes, José Taboada antes de tocar en el paseo de Begoña dentro del ciclo 'Arte en la Calle'. Lo cuenta como si fuera una canción de su ídolo, del bardo de Utrera, Joaquín Sabina. El genio de Madrid hizo magia para que su 'versión gijonesa' actuara un día antes. «Eso quiero pensar. Nada pasa por casualidad. Además creo que guarda todos los recortes de prensa en los que se le menciona. Tengo la esperanza que sepa de mi existencia», confesó Taboada quien desde que lo vio actuar cuando tenía 18 años en la plaza de toros de Gijón «me quedé impresionado de su fuerza, de su garra, de su destreza. Es un maestro», explicó.

No decayó su pasión por 'el flaco', todo lo contrario. «Está en plena forma. Acabo de disfrutar de él el pasado 2 de julio en Madrid y lo haré en el concierto de Gijón de nuevo. Está mejor que nunca», subrayó

Sobre el famoso 'gatillazo' que Sabina sufrió en 2005, en Gijón, Taboada dijo que «es lo más normal cuando estás a ese nivel y además días malos los tenemos todos. Yo también eh». Se nota su defensa con fervor y su admiración total. «Me dicen que tengo una voz parecida a la suya, sobre todo cuando era joven pero me falta su toque de canalla». Desea el 'Sabino gijonés' conocer al señor de la voz ronca y las canciones un poco tristes y «que me firme mi guitarra. Eso sería un sueño para mí y el mayor de los honores de mi vida». Admite también Taboada que más de una vez le han dado «las 10, las 11, las 12 y hasta la 3», y ayer, al público les dieron las 22 h aplaudiendo al 'sabina playu' «de adopción porque llegué aquí con 8 años, pero yo soy de aquí ya», clamó Taboada ante numerosos seguidores suyos. Muchos lo conocieron por este medio y comenzaron a seguirlo por Instagram. «Tengo la suerte de que la gente me quiere mucho. No tengo el carisma de Sabina, pero no me quejo».

Tres lugares mágicos

Al preguntarle a Taboada por los tres temas favoritos de Sabina no tiene dudas y nombró a 'Pongamos que hablo de Madrid', 'Y sin embargo'–de la que dice que al interpretarla le envuelve en una melancolía y áurea de luz–, y 'Peor para el sol'. Tiene además otras tres elecciones, unos lugares mágicos donde le encantaría tocar. «Me gustaría poder actuar en el Teatro Jovellanos, también en el Jardín Botánico (me parece un lugar idílico y muy acorde con los sonidos sabineros) y si mi carrera profesional siguiera avanzando, tengo como meta el llegar a actuar en el Teatro Campoamor», concluyó Taboada deseoso de ver en directo a Sabina este miércoles.