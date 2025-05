Juicio en Gijón: «Le cogí el dinero a la señora que cuidaba porque no podía parar de jugar»

Olaya Suárez Gijón Miércoles, 28 de mayo 2025, 18:15 | Actualizado 18:36h. Compartir

«Tenía un problema con el juego. Fui con una amiga al casino de Madrid, me tocó un premio de 15.000 euros y a partir de ahí no pude parar de jugar». La acusada de sacar hasta 47.400 euros de las cuentas bancarias de la mujer a la que cuidaba en Gijón reconoció en el juicio celebrado en la Sección Octava de la Audiencia Provincial que había realizado extractos durante varios meses, pero que desconocía el importe exacto.

«Era una enfermedad, no podía parar de jugar», dijo la mujer, para quien la fiscal solicita dos años y dos meses de cárcel por un delito continuado de estafa. Aprecia el atenuante de confesión, pero no el relativo al supuesto trastorno mental que padecía y que le llevó a cometer los hechos. No aportó informe médico alguno que acreditase que había estado a tratamiento psiquiátrico como afirmó. La acusación pública pide la sustitución de la pena de prisión por la expulsión del territorio español. Tiene nacionalidad paraguaya y a parecer de la fiscalía, no tiene arraigo familiar en España.

Durante la vista oral declaró también el hijo de la perjudicada (ya fallecida). Relató que se dieron cuenta del desfalco cuando vieron que en la cuenta de la señora había «poco más de 17.000 euros». «Supe enseguida que algo pasaba porque hacía unos meses tenía más de 70.000 euros. Ella era una persona independiente y tampoco le mirábamos las cuentas, pero cuando le acompañaba a hacer gestiones al banco entonces sí tenía acceso a lo que había y fue así como nos enteramos, al día siguiente fui directo a la Comisaría», explicó el sobrino.

Cámaras de grabación

Fruto de la investigación, se pudo constatar que la empleada del hogar había acudido en «numerosas ocasiones a cajeros automáticos para sacar de 600 en 600 euros». Su imagen llegó a quedar recogida en las cámaras de seguridad de las entidades bancarias.

«Durante los paseos cotidianos que daba con la mujer aprovechaba cuando acudían al cajero para colocarse detrás para visualizar y memorizar el número secreto de su tarjeta de crédito», señala escrito de la fiscalía. «De esta forma, cogió la tarjeta de crédito y comenzó a sacar dinero, generalmente de 600 en 600 euros, desde el mes de agosto de 2023 a enero de 2024», abunda. En enero de 2024, al verse descubierta, confesó los hechos ante la Policía Nacional a raíz de la denuncia interpuesta por su sobrino. La mujer falleció poco tiempo después.

