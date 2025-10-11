Kbuñs reivindica la perspectiva de género en la actualidad

Jana Suárez Gijón Sábado, 11 de octubre 2025, 22:50 Comenta Compartir

Hijas del hormigón' es un libro que condensa más de cuatro años de investigación y se articula a través de entrevistas personales con mujeres que viven en el extrarradio, «y que a menudo son objeto de burlas, prejuicios y abusos por parte de las clases privilegiadas y, más generalmente, por parte de muchos hombres, independientemente de su estatus. Esto es algo que se ha repetido a lo largo de la historia», explicó su autora, la escritora Aida Dos Santos, durante la charla que tuvo lugar ayer en la Escuela de Comercio. Presentó la ponencia, la periodista jubilada de EL COMERCIO, Paché Merayo quien definió la obra como «feminista y abrumadora por la cantidad de ideas brillantes que contiene. Es un libro aplastante por sus testimonios de vida. También, aunque pudiera parecer paradójico, es un libro enormemente luminoso», detalló Merayo.

La joven escritora portuguesa se mostró sorprendida por la longevidad de los encuentros de Cabueñes. «Tienen 43 años, muchos más que los míos y siguen con una vitalidad impresionante». Además, Dos Santos alabó la temática de los mismos. «Es muy importante reflexionar sobre el consumo de la información que hacen las nuevas generaciones y hasta qué punto estas tecnologías les ayudan a crear una mirada crítica», puntualizó. Para la ponente las redes sociales se han convertido en un saco donde los bulos y la desinformación crece día a día, «y eso ocurre mucho por la precariedad a la que está sometida el mundo periodístico. Necesitamos más reporteros para que vean, escuchen e informen de lo que está pasando y además sean objetivos y no estén al servicio de los poderes fácticos», subrayó la escritora.

Esperanza en los jóvenes

Ante el discurso alarmista que prevalece en la sociedad sobre el poco interés de los jóvenes en informarse, Dos Santos, se mostró en la misma línea que el periodista y escritor colungués, Pedro Vallín, quien fue el encargado de dar el discurso de inauguración de los encuentros. «Yo sí creo que hay esperanza, porque cada generación está más preparada que la anterior. Lo que tenemos que ofrecerles son las herramientas para que no se crean las mentiras», culminó.

