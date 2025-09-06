El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Algunos clientes eligen prendas en el mercado de ropa vintage de Jaleo Village, ubicado en el Hotel Alcomar. Arnaldo García
Mercado de ropa vintage en Gijón

Largas colas en Gijón para hacerse con una prenda de segunda mano

El mercado de ropa vintage Jaleo Village causa furor en el Hotel Alcomar con artículos de diferentes marcas por solo diez euros cada uno

María Agra

María Agra

Gijón

Sábado, 6 de septiembre 2025, 19:55

Más de 10.000 kilos de camisetas de fútbol, jerséis, sudaderas, abrigos, chaquetas, pantalones... y todo de marca. Es el cargamento de ropa de segunda mano con la que Jaleo Village, un mercado vintage que recorre España desde marzo del pasado año, aterrizó el viernes en el Hotel Alcomar, en el Gijón, para que las prendas que atesoran reciban una segunda –o tercera– vida. Y para ello cuentan con uno de los mejores reclamos que podrían tener: todos sus artículos cuestan diez euros. Ni más, ni menos.

«Está funcionando muy bien», afirmó Joel Marián, uno de los tres socios y creadores de la marca. «A principios de temporada no hace tanto frío y nosotros solemos vender mejor en invierno, pero Gijón es flipante. Encima el sitio está chulísimo, en el centro y delante de la playa; desde el viernes hay un montón de personas y la gente del norte es siempre majísima», señaló. Junto a Ángel Díaz y Adriá Arastey, comenzó esta aventura en Valencia –su tierra natal– hace año y medio y desde entonces no han parado de crecer.

Imagen de Galeria
Cola en el exterior del Hotel Alcomar para acceder al mercado de Jaleo Village. Arnaldo García
Imagen de Galeria
Los clientes, a punto de entrar al Hotel Alcomar en uno de los turnos del mercado. Arnaldo García
Imagen de Galeria
Varios jóvenes observan la selección de ropa que la marca ha traído a Gijón. Arnaldo García
Imagen de Galeria
Una chica mira chaquetas en un burro repleto de ellas. Arnaldo García
Imagen de Galeria
Joel Marián, uno de los tres socios fundadores de Jaleo Vintage (con la camiseta del FC Barcelona), atiende a los clientes que buscan prendas. Arnaldo García

Ya estuvieron en enero en Oviedo y esta vez han desembarcado en Gijón con prendas de todas las marcas: Nike, Levis, Tommy Hilfiger, Adidas, Fila, Dickies, The North Face, Hugo Boss, Quicksilver... «Lo que mejor se vende es el tema deportivo porque nuestro público es relativamente joven, pero vienen personas de todas las edades y gente mayor que opta más gabardina y cuero. Aunque en general lo que mejor se vende es todo lo relacionado con el fútbol, las chaquetas deportivas y las sudaderas», destacó.

Domingo, último día

Para comprar distribuyen al público en turnos y, dependiendo del aforo del lugar, en cada turno entra un número de personas que tienen alrededor de media hora para comprar. «Mientras están pagando reponemos la ropa para que el siguiente turno pueda encontrar prendas que el anterior no haya visto», apuntó. Hoy es el último día y se podrá visitar de 10 a 21 horas.

