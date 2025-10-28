El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Cientos de turistas esperan a coger el autobús de regreso al crucero. E.C.

Largas colas para volver al crucero 'Silver Dawn', en Gijón

Los cientos de turistas esperaron, durante la tarde ayer, al autobús que les llevaba de regreso al barco tras visitar la ciudad

Jana Suárez

Jana Suárez

Gijón

Martes, 28 de octubre 2025, 20:29

Comenta

La ciudad se vio ayer invadida por cientos de turistas que disfrutaron de un día de sol. Tras recorrer durante más de seis horas Gijón, los visitantes formaron largas colas para coger un autobús que les llevara hasta El Puerto y volver de regreso al crucero Silver Dawn perteneciente a la compañía estadounidense Silversea. El barco cuenta con 212,8 metros de eslora y 6,7 metros de calado y tiene capacidad para 596 pasajeros y 411 tripulantes.

