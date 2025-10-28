Largas colas para volver al crucero 'Silver Dawn', en Gijón Los cientos de turistas esperaron, durante la tarde ayer, al autobús que les llevaba de regreso al barco tras visitar la ciudad

Jana Suárez Gijón Martes, 28 de octubre 2025, 20:29

La ciudad se vio ayer invadida por cientos de turistas que disfrutaron de un día de sol. Tras recorrer durante más de seis horas Gijón, los visitantes formaron largas colas para coger un autobús que les llevara hasta El Puerto y volver de regreso al crucero Silver Dawn perteneciente a la compañía estadounidense Silversea. El barco cuenta con 212,8 metros de eslora y 6,7 metros de calado y tiene capacidad para 596 pasajeros y 411 tripulantes.