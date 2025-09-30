El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El 'MSC Virtuosa', durante su estancia en El Musel en julio. Pardo

El 'MSC Virtuosa' repite escala en Gijón: 5.000 británicos a bordo y un camarero robot

Será su tercer paso por la ciudad este año, primero en el que la compañía MSC Cruceros ha incluido El Musel entre las paradas de sus itinerarios turísticos

E. C.

Martes, 30 de septiembre 2025, 19:46

El puerto de El Musel, en Gijón, prevé la llegada este miércoles del crucero 'MSC Virtuosa', en la que será su tercera escala en la ciudad esta temporada, primera en la que la compañía MSC Cruceros incluye Asturias en su oferta. En esta ocasión el barco llega procedente del puerto francés de La Rochelle y navega con 5.033 pasajeros a bordo, casi todos británicos, además de 1.688 tripulantes. Este buque tiene 331 metros de eslora y pertenece a la denominada clase Meraviglia. Ofrece a los viajeros propuestas como un bar de ambiente futurista atendido por Rob, «el primer camarero robótico humanoide en alta mar», así como una galería comercial con 1.168 metros cuadrados de superficie, un tamaño de récord, e iluminada con «la mayor cúpula LED» que existe en el mundo de los cruceros, según destaca la compañía.

Su atraque en Gijón está previsto para las nueve de la mañana de este miércoles y permanecerá en El Musel hasta las siete de la tarde. Entre las excursiones que se ofrecen a los pasajeros durante su estancia en Asturias están las visitas a Covadonga y Cangas de Onís, Oviedo, Gijón, Avilés y Luanco. También tendrán oportunidad de disfrutar del descenso del Sella en canoa o participar en una degustación de sidra, informó la Autoridad Portuaria de Gijón. Los cruceristas, por cortesía del Ayuntamiento de Gijón, serán recibidos a pie de barco por un grupo folclórico y tendrán a su disposición un servicio de información turística en el propio muelle y autobuses lanzadera hasta el centro de Gijón, con su parada junto el Museo del Ferrocarril.

