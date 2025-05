Eva Hernández Gijón Lunes, 26 de mayo 2025, 23:33 Compartir

Leticia González Díaz (Las Palmas, 1976), promotora de igualdad e ilustradora, lleva escribiendo desde los 12 años. Este martes presenta en Gijón su primer libro, 'Catorce peldaños de madera', donde cuenta vivencias y reflexiones personales. Será en la Escuela de Comercio, a las siete de la tarde, en el vestíbulo de la segunda planta, en un acto organizado por la Sociedad Cultural Gesto. La semana que viene estará presentando su obra en la Feria del Libro de Madrid.

–¿Por dónde nos llevan sus 'Catorce peldaños de madera'?

–El libro es una recopilación de relatos. Son, en total, 57. Todos pueden leerse de manera independiente. Hay dos tipos, los que llamo 'vivenciales', que tratan de momentos que me marcaron en mi infancia, adolescencia y temprana juventud. Parten de mis primeras memorias en mi pueblo, Condao (Laviana), que aquí se llama 'Llandellana'. Sale mi abuela, mi tía, mi primera borrachera... y luego estarían los que tienen una connotación más política y social. Son reflexiones que hago en la actualidad.

–¿Cómo los resumiría?

–Todos los relatos tratan de ser un mensaje para invitar a reflexionar. Si tuviera que resumirlo, durante todo el libro trato de normalizar la naturalidad. Quiero visibilizar el lado salvaje del ser humano en contraposición al puritanismo o la censura.

–¿Por ejemplo?

–Hay un relato sobre cómo descubrí la masturbación. En las mujeres hay mucho tabú en ciertos temas, hay que visibilizarlos. También trato otros que creo no están muy abordados como el alcoholismo, el maltrato, la salud mental... Los hay muy duros.

–¿Como cuál?

–Hablo de la muerte de mi madre en 2021. Me cuesta mucho leerlo. También de niña vi mucho maltrato animal y la verdad es que aún no lo tengo superado.

–¿Tiene un relato favorito?

–El primero. Toca la política y el maltrato animal. Es uno de mis primeros recuerdos con tres o cuatro años. Rememoro la historia de un pájaro que encontré y atrapé entre mis manos y que, al soltarlo, salió volando. Yo me arrepentí porque quería aprisionarlo para verlo y analizarlo. Lo uno con la política, porque esa decisión también es, a veces, un acto político.

–¿Qué quiere que sienta el lector?

–Primero quiero que disfrute de mi estilo y literatura. Luego, emocionarle tanto para bien como para mal y, por último, crear alguna conciencia y provocar cambios a mejor en las personas que lo lean.

–¿Por qué el título?

–Son los catorce peldaños que hay en la escalera de la casa de mi infancia.

–¿Cómo empezó a escribir?

–Empecé a escribir a los 12 años gracias a mi profesora de Lengua. Desde entonces no he parado. Ahora, a través de mis redes sociales escribo mis pensamientos, opiniones... así me descubrió la editorial vasca Eragin.

–¿Cuándo le proponen hacer el libro?

–Fue el pasado diciembre. Durante estos meses estuve recopilando intensivamente Lo maqueté e ilustré yo. Ha sido muy divertido y, a la vez, muy duro.

–¿Va a seguir publicando?

–Este es mi primer y último libro. Eso sí, el año que viene lo sacaré en asturiano, en la editorial Bajamar.

–¿Dónde se puede adquirir?

–En las presentaciones, por 20 euros, y en la página web de la editorial Eragin, por 21,90 euros. A partir del 4 de junio estará en las librerías.

Temas

Feminismo

Gijón