Boleto de la triple gemela ganada por un gijonés que no ha conseguido cobrarla dieciocho días después. A. B. L.

El hartazgo de un gijonés: «Llevo 18 días sin cobrar la triple gemela del Hípico»

Critica que el Patronato Deportivo le está 'mareando' el pago de 1.670 euros, para los que le demanda una burocracia «que nunca existió»

Adrián Ausín

Adrián Ausín

Gijón

Martes, 16 de septiembre 2025, 17:48

Un gijonés de 58 años, Alberto Barquín López, se ha dirigido a EL COMERCIO para denunciar «el impago hasta la fecha de la triple gemela ganada en el Hípico el 30 de agosto de 2025» por parte del Patronato Deportivo Municipal (PDM). Desde entonces, precisa, «han pasado dieciocho días y sigo sin cobrar los 1.670 euros ganados cuando históricamente estos premios se abonaban al instante en ventanilla».

Según explica este gijonés, cuando el sábado 30 de agosto se dirigió a ventanilla de las instalaciones de Las Mestas con la alegría de haber ganado 1.670 euros en el Concurso de Saltos Internacional de Gijón (CSI), correspondientes a la triple gemela, el máximo premio de estas pruebas, se encontró con que le remitían a realizar unos trámites en la sede del PDM, sita en el barrio de El Coto, con vistas a cobrarlo. Ahí empezó una pequeña odisea burocrática. «Tuve que ir a mi banco a rellenar un formulario, luego al registro de la Antigua Pescadería Municipal, ya he estado dos veces en la sede del PDM y sigo sin cobrar», afea.

Imagen -

Esta burocracia, como tantas, comenta, le chafó ya en el primer instante la alegría de ir a cobrar un buen premio y el propósito de celebrarlo a continuación de forma inmediata, pues dio la casualidad de que se trataba, además, del día de su cumpleaños. Desde entonces, precisa el gijonés, ha estado ya en dos ocasiones reclamando el premio en las oficinas del PDM, donde quienes le atienden, anota, le han dado «excusas peregrinas e imprecisas sobre el verdadero motivo» de que no le acaben de pagar. Entiende Barquín que al final, lógicamente, le abonarán su premio. «Faltaría más», anota. No comprende, sin embargo, «demoras sin explicación que lo único que consiguen es encabronarnos a los ciudadanos en grado sumo y de una forma absolutamente gratuita». Hace público su caso, apostilla a EL COMERCIO, para que hechos como los que denuncia no se repitan el próximo año pues, añade irónico, piensa volver a ganar una triple gemela.

