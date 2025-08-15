El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jesús González, la psicóloga Paula Pérez, la educadora Victoria Canelo y las voluntarias de Cáritas Sherly Roxana Caiza y Lorena Fernández, con varios pacientes en una de las mesas del jardín de La Santina. J. M, Pardo

«Llevo diez meses sobrio y tengo las ideas mucho más claras»

Alcoholismo. La comunidad terapéutica La Santina atendió a 58 personas en régimen residencial el pasado año. «El número de mujeres ha aumentado», alerta

Eva Hernández

Eva Hernández

Gijón

Viernes, 15 de agosto 2025, 22:35

Una sonrisa se ilumina en el rostro de Jesús González. Tras seis meses en la comunidad terapéutica La Santina, le dan el alta. El centro, ... situado junto al camping de Deva, nació en 1993 por iniciativa de las parroquias de Gijón y fue Cáritas la que lo puso en marcha. Ofrece un programa integral de tratamiento del alcoholismo, con especial atención a situaciones de vulnerabilidad, entre las que destacan mujeres y personas en situación de exclusión social.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Máxima preocupación» en Asturias: evacúan por prevención a las poblaciones de Llamera y Sonande en Cangas del Narcea
  2. 2

    Un detenido por la agresión sexual de madrugada a una joven francesa en Poniente, en Gijón
  3. 3 Atascazo en la autovía entre Gijón y Villaviciosa por una cuádruple colisión con un herido
  4. 4

    De templo del disco a paraíso del hojaldre en la Plazuela, en Gijón
  5. 5 Máxima alerta en Genestoso, en Cangas del Narcea, por el paso del fuego a la zona de Cacabiecho: «Está descontrolándose la situación»
  6. 6 Hallan a un menor con drogas en el Festival de la Cerveza de Avilés mientras cuidaba a su hermana de tres años
  7. 7

    El Principado prevé ceder la explotación a largo plazo de Perlora para recuperar su uso turístico
  8. 8 Herido grave un policía tras una agresión en las fiestas de Luarca
  9. 9 Mieres marca el nuevo récord histórico de temperaturas, con 42,6 grados
  10. 10

    El Sporting ultima el fichaje del extremo Dani Luna

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio «Llevo diez meses sobrio y tengo las ideas mucho más claras»

«Llevo diez meses sobrio y tengo las ideas mucho más claras»