Localizan un nido de avispa asiática en una fachada de un edificio de Gijón La actuación de los bomberos obligó a cortar la calle San Nicolás para iniciar el procedimiento de «envenenamiento» del nido y mañana poder retirarlo

E. C. Gijón Jueves, 7 de agosto 2025, 21:27 | Actualizado 21:34h. Compartir

Durante la tarde de este jueves, los bomberos se desplazaron a la calle San Nicolás, en el barrio de Pumarín de Gijón, para actuar sobre un nido de avispa asiática localizado en la fachada de un edificio, a la altura del tercer piso del número 31. Debido a su ubicación elevada, fue necesario utilizar un camión escalera.

Aunque el procedimiento habitual incluye la retirada del nido tras su neutralización, en esta ocasión no fue posible realizar la extracción inmediata «debido a la alta carga de servicios», explicaron. Por ello, se optó por «envenenar primero el nido», aprovechando que al final del día la mayoría de las avispas se encuentran en su interior, lo que maximiza la efectividad del tratamiento.

Está previsto que los bomberos regresen mañana para retirar el nido una vez que todas las avispas hayan muerto, completando así la intervención.

La operación obligó a cortar temporalmente la calle, ya que el despliegue del camión escalera ocupaba gran parte del ancho de esta vía peatonal.