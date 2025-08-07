El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Bomberos de Gijón intervienen en un nido de avispa velutina en la calle San Nicolás
Bomberos de Gijón intervienen en un nido de avispa velutina en la calle San Nicolás Foto y vídeo: Aida G. Fresno

Localizan un nido de avispa asiática en una fachada de un edificio de Gijón

La actuación de los bomberos obligó a cortar la calle San Nicolás para iniciar el procedimiento de «envenenamiento» del nido y mañana poder retirarlo

E. C.

Gijón

Jueves, 7 de agosto 2025, 21:27

Durante la tarde de este jueves, los bomberos se desplazaron a la calle San Nicolás, en el barrio de Pumarín de Gijón, para actuar sobre un nido de avispa asiática localizado en la fachada de un edificio, a la altura del tercer piso del número 31. Debido a su ubicación elevada, fue necesario utilizar un camión escalera.

Aunque el procedimiento habitual incluye la retirada del nido tras su neutralización, en esta ocasión no fue posible realizar la extracción inmediata «debido a la alta carga de servicios», explicaron. Por ello, se optó por «envenenar primero el nido», aprovechando que al final del día la mayoría de las avispas se encuentran en su interior, lo que maximiza la efectividad del tratamiento.

Está previsto que los bomberos regresen mañana para retirar el nido una vez que todas las avispas hayan muerto, completando así la intervención.

La operación obligó a cortar temporalmente la calle, ya que el despliegue del camión escalera ocupaba gran parte del ancho de esta vía peatonal.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Casi 100.000 euros de multa para una cadena con un gimnasio en Oviedo que impuso el reconocimiento facial en el acceso
  2. 2 Primeras restricciones al consumo de agua por la escasez de lluvia en Asturias
  3. 3 Un hombre de 66 años, herido grave tras ser arrollado por un tren en Pola de Siero
  4. 4 Una conductora que viajaba con tres menores choca contra cuatro vehículos aparcados en Avilés
  5. 5 Un hombre de 36 años, herido grave tras sufrir un accidente cuando reparaba una carretilla en Pravia
  6. 6 Las carabelas portuguesas se extienden por la costa asturiana
  7. 7 «¿Y esto, para qué sirve?»: los objetos más curiosos de la Feria de Muestras
  8. 8 Cortado el acceso por el puente de Eduardo Castro, en Gijón, tras la caída de cableado ferroviario
  9. 9 La sorpresa de Jesús Calleja a Asun, la asturiana de 75 años que lucha por «recuperar el valor de los pueblos»
  10. 10 Escapa de un control, drogada y sin carné y acaba chocando contra un árbol en Gozón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Localizan un nido de avispa asiática en una fachada de un edificio de Gijón