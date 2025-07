Luis Rodríguez Garat, nuevo comandante naval de Gijón: «Naval Azul refleja una visión moderna y sostenible del desarrollo marítimo»

De fuerte tradición naval, vocación que heredó de su padre y su abuelo, el capitán de navío Luis Rodríguez Garat (Ferrol, 1967) asumirá este viernes ... su nuevo cargo al frente de la Comandancia Naval de Gijón y pasará a ser el máximo responsable de la Armada en Asturias, relevando así al madrileño Luis Vicente Márquez tras agotar sus cuatro años en esta etapa. Cuenta con suficiente bagaje para ello, dado que ya desarrolló este cargo durante dos años en San Sebastián, entre 2017 y 2019, y ha estado embarcado en los cazaminas 'Guadiana' y 'Segura' –en este último como comandante–, así como en las fragatas 'Victoria' y 'Canarias' y la corbeta F-35 'Cazadora'. También ha sido jefe de operaciones en el portaaeronaves 'Príncipe de Asturias' y, en tierra, ha estado destinado en diferentes unidades. El nuevo comandante naval, hermano del almirante retirado Juan Rodríguez Garat, recala en su nuevo destino recién llegado de Andalucía, donde ejercía la jefatura del órgano auxiliar del almirante jefe del Arsenal de Cádiz.

–Llega a esta ciudad tras una dilatada carrera en diversos puntos del país, entre ellos, la base naval de Rota. ¿Qué espera encontrar en Gijón?

–A lo largo de mi carrera he tenido la suerte de estar destinado en diferentes puertos y todos tienen sus peculiaridades, pero las veces que, como dotación de un buque, he estado en Gijón me han servido para tener claro que es una ciudad con alma, con identidad y con una relación genuina con la mar y con quienes vivimos de ella.

–¿Qué otros destinos previos ha tenido?

–Como casi todos los marinos he estado en Ferrol, Cartagena, Madrid y Rota. También fui comandante naval de San Sebastián durante dos años y estuve otros dos años destinado en Taranto, una ciudad del sur de Italia.

–¿Cuáles son sus objetivos a desarrollar en Gijón?

–Continuar siendo un punto de encuentro entre la Armada y la sociedad gijonesa, así como mantener la presencia y la visibilidad de la Armada en Asturias y contribuir a fomentar la cultura de Defensa y el acercamiento de la Armada a la ciudadanía.

–¿Cree que la Armada tiene tradición en Asturias?

–Asturias tiene una fortísima tradición náutica, pesquera y mercante, especialmente en las ciudades de Avilés, Gijón y Luarca. Esta relación tan cercana de con la mar ha provocado también una estrecha relación con la Armada a lo largo de los siglos. Y la Armada, siempre que ha podido, ha participado en los eventos culturales o históricos que se organizan en Asturias.

Infraestructura y tradición

–Contamos con dos importantes puertos: el de El Musel, en Gijón, y el de Avilés. ¿Qué referencias tiene de ellos?

–Creo que son dos grandes puertos que se complementan a la perfección. Los dos, en su conjunto, son infraestructuras clave tanto para la economía regional como para el tráfico marítimo del norte de España.

–¿Cree que Gijón es una ciudad abierta al mar?

–Claro que sí, todos los marinos sabemos que Gijón es una ciudad abierta al mar, con una tradición marítima importante y que destaca por la calidad humana de su gente.

–Aquí existe mucha tradición de hacer visitas a barcos que suelen recalar en la ciudad. ¿Mantendrá este tipo de actividades?

–Por supuesto, las visitas de los barcos son la forma más eficaz de acercar a la ciudadanía a la Armada, aparte de que Gijón es uno de los puertos favoritos de los marinos.

–¿Qué le parece que la Princesa Leonor se esté formando en el 'Juan Sebastián de Elcano'?

–Así lo hicieron primero su padre y su abuelo y, personalmente, creo que estos cinco meses en 'Elcano' la darán una visión completísima de lo que es la Armada y de lo que es la vida en la mar. Todo ese aprendizaje le será muy útil cuando, en su día, asuma el mando de las Fuerzas Armadas.

Relevo generacional

–¿Cree que puede ayudar a promover vocaciones jóvenes y atraer más mujeres a la Armada?

–Pienso que es fundamental darnos a conocer. La Armada ofrece una carrera profesional estable, con una formación técnica y humana de altísimo nivel, y además debe dar visibilidad al papel de la mujer en las fuerzas navales, que hoy en día es plenamente operativo en todas las escalas y destinos. La mar no distingue de géneros. Sin embargo, la vocación de servicio, el compañerismo y el sentido del deber sí son universales.

–¿Tiene algún nuevo proyecto en mente en este sentido?

–Continuaremos en lo posible con la divulgación activa, las visitas a colegios, la participación en ferias de orientación y cualquier oportunidad que veamos o nos surja para darnos a conocer.

–No sé si está al tanto del proyecto de Naval Azul del Ayuntamiento para la zona costera oeste de la ciudad. ¿Le parece interesante un proyecto de tales dimensiones vinculado a la economía marítima?

–Lo conozco y me parece una muy buena iniciativa. Este proyecto refleja una visión moderna y sostenible del desarrollo marítimo, alineada con los intereses europeos y nacionales. Desde la Armada vemos con buenos ojos cualquier proyecto que potencia la mar como motor económico, científico y cultural, siempre con respeto por el medio ambiente.

–¿Le gustaría enviar algún mensaje a la ciudad a la que está a punto de llegar?

–Me gustaría trasladarles que pueden seguir contando con la Armada y con la Comandancia Naval de Gijón. Pero, sobre todo, invito a todos los asturianos a conocer mejor esta Comandancia, que está a su servicio para servir a España 'en y desde la mar'.