La V Marcha Contra el Cáncer se marca como objetivo llegar a los 3.000 inscritos en Gijón La iniciativa solidaria tendrá lugar este domingo a las 11 horas en los Jardines del Náutico, la inscripción cuesta ocho euros

Representantes municipales, colaboradores, miembros de la junta local de la Asociación Contra el Cáncer en la presentación de la marcha

Eva Hernández Gijón Martes, 23 de septiembre 2025, 21:09 Comenta Compartir

«Llegar a 3.000 corazones y convertir Gijón en una 'mareona' verde». Este es el objetivo que se marca la junta local de Gijón de la Asociación Contra el Cáncer en España para el próximo domingo, 28 de septiembre, en su V Carrera Contra el Cáncer.

La actividad solidaria, bajo el eslogan 'Gijón en marcha contra el cáncer' dará comienzo a las 11 horas en los jardines del Náutico con un recorrido de cuatro kilómetros y medio. Lo hará con una acompañación musical muy especial, ya que contarán con una banda de gaitas a la salida de la misma.

Aunque las actividades empezarán mucho antes. Lo harán a las nueve y media de la mañana con un exhibición de rope flow y una clase de baile con la canción 'Dancing Queen' organizado por el grupo de baile de Robert Taboada. «Queremos que madruguéis», señaló la presidenta de la junta local, Teresa Sánchez, que presentó la iniciativa junto al concejal de Relaciones Institucionales, Jorge González-Palacios.

Sorteo

Después de la carrera habrá un sorteo de regalos y una clase de zumba a cargo de los monitores del Club Santa Olaya. «Podéis llevar a vuestros amigos, familiares, mascotas, el carrito del bebé...lo importante es colaborar con la causa», instó Sánchez. Todo lo recaudado se destinará a los servicios gratuitos que ofrece la asociación a los pacientes, así como a la investigación. «Cada vez hay más gente que necesita estos recursos», recalcó Sánchez.

La participación tendrá un precio de ocho euros con camiseta incluida. En caso de coger el pack de camiseta y calcetines, será de 13 euros y el de camiseta y braga, 11 euros. El pack completo (camiseta, braga y calcetines) será de 15 euros. Habrá también un dorsal cero. Se pude realizar la inscripción en El Corte Ingles hasta el 27 de septiembre, online o el mismo día en los Jardines del Náutico hasta una hora antes de la marcha.

