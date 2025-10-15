El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
La concejala de Hacienda de Gijón, María Mitre, durante el Pleno de ordenanzas fiscales. Simal
Ordenanzas fiscales 2026

María Mitre, sobre la congelación de impuestos aprobada en Gijón: «No es magia, es trabajo»

La izquierda habla de un «negacionismo tributario» que pone riesgo las cuentas públicas y los servicios, mientras que Vox pide revertir las subidas de años anteriores

Iván Villar

Iván Villar

Gijón

Miércoles, 15 de octubre 2025, 18:24

Comenta

«Por tercera vez en este mandato, cumplimos nuestro compromiso con la ciudadanía: un Gijón mejor, que cuesta lo mismo. Gijón lidera, pero no a ... costa de los gijoneses». La concejala de Hacienda, María Mitre, resumía de este modo en el Pleno la propuesta fiscal del gobierno municipal para 2026, que salió adelante con el voto a favor de Foro, PP y el concejal no adscrito, Óliver Suárez, y el rechazo de toda la oposición, si bien la izquierda sí voto junto al gobierno a favor de la subida en un 2% de las tarifas de los cementerios.

