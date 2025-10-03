Mariano Castro, fundador de 'Los Xustos', ya tiene su jardín en El Natahoyo, en Gijón «Contribuyó con su empuje a que miles de personas descubrieran que el folclore es una manera de mirarnos», dijo la alcaldesa de Gijón Carmen Moriyón

La alcaldesa, los familiares de Mariano Castro Ordieles y el grupo 'Los Xustos', en la inauguración de los jardines en El Natahoyo.

Mariano Castro Ordieles, el fundador del grupo folclórico 'Los Xustos', ya tiene su espacio propio en El Natahoyo, en Gijón. Sus familiares, la alcaldesa Carmen Moriyón, amigos y compañeros de su pasión –la música y el costumbrismo–, se reunieron para inaugurar oficialmente los jardines que llevan su nombre, a escasa distancia del Club Natación Santa Olaya.

Estuvieron presentes sus hijos Mariano y Aida, sus nietos y también los miembros del grupo folclórico que él fundó y al que se dedicó con pasión. «El Natahoyo late fuerte y sabe agradecer a quienes han hecho de nuestra cultura una casa compartida. Mariano fue maestro de baile, fue folclorista, fue investigador, fundó 'Los Xustos' y contribuyó con su empuje a que miles de personas, aquí y lejos de aquí, descubrieran que el baile y la música asturiana no son solo tradición, son una manera de mirarnos, de reconocernos y de celebrar lo qeu somo», dijo la alcaldesa en el emotivo homenaje en el que no faltaron los sones del 'Asturias Patria Querida'.

«Este jardín nace también del empeño vecinal, muchas manos y muchas firmas que se unieron para pedir un reconocimiento a su nombre, esa energía cívica es lo mejor que puede tener una ciudad, que proponen, se organizan y logran que la memoria florezca en un lugar como este», abundó.

Mariano Castro Ordieres (1919-1988) «ocupa un lugar singular en la memoria cultural de Gijón» por su papel como fundador y alma mater de la Agrupación Folclórica Asturiana Los Xustos, referente de la danza y la música tradicional asturiana. Su trayectoria vital y artística estuvo guiada por una convicción firme: el folclore no es solo herencia, sino una forma de identidad viva que necesita ser cuidada, compartida y transmitida con rigor.

Los familiares del homenajeado agradecieron públicamente el impulso de la iniciativa ciudadana para que su nombre quede para siempre en la ciudad, especialmente, al «Colectivo Los Xustos Veteranos, de quien partió la idea» que ya se ha convertido en realidad.

Medalla de plata

Heredero de una tradición familiar vinculada al baile (el apodo 'Xusto la Llastra' era familiar), Mariano inició muy joven un camino que lo llevaría a convertirse en uno de los principales dinamizadores de la cultura popular asturiana. En 1953 puso en marcha 'Los Xustos', una propuesta que combinó el respeto por las formas más auténticas del baile y la música con la voluntad de extender esas raíces a públicos diversos, dentro y fuera de Asturias. Bajo su dirección, el grupo cosechó importantes galardones y llevó la cultura asturiana a escenarios de Europa y América. En el año 2006 la agrupación 'Los Xustos' fue reconocida con la Medalla de Plata de Gijón.