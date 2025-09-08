«Mariano ocupa un lugar singular en la memoria cultural» El fundador de Los Xustos dará nombre a un espacio verde de 1.597 metros cuadrados en El Natahoyo en homenaje a «su defensa de las raíces»

María Agra Gijón Lunes, 8 de septiembre 2025, 23:09 Comenta Compartir

El Ayuntamiento propondrá hoy, en la junta de gobierno, designar con el nombre de 'Jardines de Mariano Castro Ordieres' a un espacio verde de 1.597 metros cuadrados ubicado en El Natahoyo. En concreto, se trata de la parcela sita entre la calle Estrella y el restaurante Savannah, que limita al norte con dos bloques de edificios que la separan del Club Natación Santa Olaya. Y es que Mariano Castro Ordieres (1919-1988) «ocupa un lugar singular en la memoria cultural de Gijón» por su papel como fundador y alma mater de la Agrupación Folclórica Asturiana Los Xustos, referente de la danza y la música tradicional asturiana. Su trayectoria vital y artística estuvo guiada por una convicción firme: el folclore no es solo herencia, sino una forma de identidad viva que necesita ser cuidada, compartida y transmitida con rigor.

Heredero de una tradición familiar vinculada al baile (el apodo 'Xusto la Llastra' formaba parte de la historia de su casa), Mariano inició muy joven un camino que lo llevaría a convertirse en uno de los principales dinamizadores de la cultura popular asturiana. En 1953, con vocación y energía inusuales, puso en marcha Los Xustos, una propuesta que desde el primer momento combinó el respeto por las formas más auténticas del baile y la música con la voluntad de extender esas raíces a públicos diversos, dentro y fuera de Asturias.

Una huella imborrable

Bajo su dirección, el grupo cosechó importantes galardones y llevó la cultura asturiana a escenarios de Europa y América. Pero el verdadero alcance de su labor está en la huella humana que dejó. Por sus manos pasaron varias generaciones de gijoneses que no solo aprendieron a bailar, sino a valorar el patrimonio cultural como algo que pertenece a todos y que merece ser cuidado. Su trabajo creó vínculos entre personas de diferentes edades, procedencias y trayectorias, unidas por el compromiso con un proyecto común.

Tras su fallecimiento, la agrupación continuó bajo la dirección de su hijo, manteniendo viva una herencia que el propio Ayuntamiento reconoció en 2006 con la Medalla de Plata de la villa. En 2014, el Centro Asturiano de Madrid otorgó a Los Xustos el Urgollo de Bronce, confirmando su condición de grupo folclórico más antiguo de Asturias y siendo estos reconocimientos, en el fondo, homenajes a la visión y la perseverancia de su fundador.

Por todo ello, el Ayuntamiento quiere dar su nombre a los jardines «no solo como tributo a su persona, sino por todo lo que representa: la defensa activa de nuestras raíces, la voluntad de tender puentes entre generaciones y la certeza de que la cultura popular es parte esencial de nuestra identidad». La propuesta cuenta con el apoyo de cientos de vecinos y de un importante número de entidades culturales y vecinales, lo que refleja un reconocimiento que se asienta en la gratitud de la comunidad. «Será un lugar para la memoria y la inspiración, que servirá para recordar que el trabajo constante, la pasión por lo que nos identifica y el compromiso con la gente son valores que enriquecen a toda la ciudad», apuntan.